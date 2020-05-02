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02.05.2020 - 23:37 | | AA

Tel Aviv’de sosyal mesafeli Netanyahu karşıtı gösteri

İsrail Yüksek Mahkemesinin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyon hükümeti kurmasına yapılan itirazı değerlendirmesi öncesi Tel Aviv'de koalisyon karşıtı gösteri düzenlendi.

Tel Aviv’de sosyal mesafeli Netanyahu karşıtı gösteri

 

Tel Aviv’deki Rabin meydanında toplanan yaklaşık 1000 gösterici, Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz’ın kurduğu koalisyon hükümetini protesto etti.

Sık sık “Yolsuzluk hükümetine karşıyız” şeklinde slogan atan Netanyahu karşıtı göstericiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak aralarında 2 metre mesafe bıraktı.

Netanyahu ile Gantz, 20 Nisan’da koalisyon hükümetini kurma konusunda anlaşmıştı.

Yüksek Mahkeme, yarın "hakkında dava açılan milletvekilinin koalisyon hükümetini kuramayacağı" gerekçesiyle yapılan itirazı değerlendirecek.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 28 Ocak’ta 3 ayrı yolsuzluk soruşturması nedeniyle Netanyahu hakkındaki iddianameyi mahkemeye göndermişti.

İsrail yasaları gereği, hakkında dava açılsa da başbakan görevine devam edebiliyor.

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