MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri TIR otobüse çarptı
ABONE OL
20.02.2020 - 11:56 | | AA

TIR otobüse çarptı

Hindistan'da gerçekleşen korkunç trafik kazasında en az 19 can kaybı var, çok sayıda yaralı hastanelerde tedavi altına alındı.

TIR otobüse çarptı

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 19 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Tamil Nadu'nun Avinashi kasabasında meydana gelen kazada tır, Karnataka eyaletinin Bangalore şehrinden, Kerala eyaletinin Ernakulam bölgesine giden yolcu otobüsüne çarptı.

Polis, 5'i kadın 19 kişinin öldüğü kazada, yaralanan 23 kişinin farklı hastanelerde tedavi altına alındığını ifade etti.

Otobüste sıkışan yolcuları çıkarmak için çalışmaların devam ettiği belirtti.

NDTV kanalında, tırın, karşı yönden gelen ve süratliyken lastiği patlayan bir kamyonla karşılaşması üzerine yoldan çıkarak otobüse çarptığı bilgisi paylaşıldı.

Vicdansızlık! Yeni doğmuş bebeği çöpe attılarŞİŞLİ'de temizlik görevlilerinin çöp aracına attıkları çöplerin içinden bebek çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bir Zamanlar Çukurova 56. yeni bölüm fragmanı! Müjgan, Züleyha'ya savaş açıyor

Bir Zamanlar Çukurova 56. yeni bölüm fragmanı! Müjgan, Züleyha'ya savaş açıyor

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

Doğru doz ne? İşte cevabı

Doğru doz ne? İşte cevabı

Türkiye 'Felsefeci Atakan'ı tartışıyor! Oyun da oynamayı unutma

Türkiye 'Felsefeci Atakan'ı tartışıyor! Oyun da oynamayı unutma

Sıradaki Haber