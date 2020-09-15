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15.09.2020 - 17:45 | | AA

TIR'da bulunan cesetlerle ilgili karar!

İngiltere'de geçen yıl bir TIR'ın arkasında ölü bulunan 39 Vietnamlı göçmenle ilgili Vietnam'da görülen davada 4 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

TIR'da bulunan cesetlerle ilgili karar!

Viet Nam News'in haberine göre, Ha Tinh bölgesindeki mahkeme, yasa dışı göçü organize etmekten suçlu bulunan 4 sanığa 2,5 ila 7,5 yıl hapis cezaları verdi.

Aynı davada yargılanan diğer 3 kişiye verilen cezalar tecil edildi.

İngiliz polisi, 23 Ekim 2019'da ihbar üzerine gittiği Essex'teki sanayi sitesinde bir TIR'n arkasındaki konteynerde aralarında kadın ve çocukların yer aldığı 39 Vietnam vatandaşının cesetlerini bulmuştu.

Belçika makamları, konteynerin Zeebrugge Limanı'na 22 Ekim'de yerel saatle 14.49'da ulaştığını ve aynı gün gemiyle İngiltere'ye doğru yola çıktığını bildirmişti.

TIR'ın sürücüsü İngiliz Maurice Robinson ile TIR'ı Belçika'da limana götürdüğü belirtilen 22 yaşındaki İrlandalı Eamonn Harrison tutuklanmıştı. İngiltere, İrlanda'dan Harrison'ın iadesini istemişti.

Olayla ilgili olarak Vietnam'da şubat ayında 7 kişi tutuklanmıştı.

 

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