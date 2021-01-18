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18.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

‘Titanik ile ünlenince bana zorbalık yapıldı’

Ünlü İngiliz oyuncu Kate Winslet, yönetmen James Cameron’ın gişe rekoru kıran 1997 yapımı “Titanik” filmiyle şöhret olmasının ardından İngiltere medyasının zorbalığına uğradığını söyledi.

‘Titanik ile ünlenince bana zorbalık yapıldı’

45 yaşındaki oyuncu, başrollerini Leonardo DiCaprio ile paylaştığı “Titanik”in ardından “kendini koruma eğlimine geçmesinin bir günden diğerine geçmek kadar” hızlı olduğunu belirtti. İngiliz basınının kendisine son derece kaba davrandığını aktaran Winslet, yapılan yorumlarda çok fazla fiziksel inceleme ve eleştiriye maruz kaldığını anlattı.

“Titanik”te rol aldığında 22 yaşında olan Kate Winslet sözlerine şöyle devam etti: “İngiliz basınının Titanik ile şöhret olmamdan sonra bana yüklenmesi, zorbalık sınırlarındaydı. Öyle ki beni bunalıma soktu. Sadece ‘Tamam bu durum korkunç ama geçecek’ diye kendimi teselli etmeye çalıştığımı hatırlıyorum. Tabii ki her şey gibi bu durum da geçti. Ama tüm bunlar bende ‘Eğer ünlü olmak buysa ben ünlü olmaya hiç hazır değilim’ fikrini de oluşturdu.” Oscarlı oyuncu, medya zorbalığı nedeniyle uzun süre birçok büyük Hollywood filminde rol almaktan kaçındığını ifade etti.

 

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