Trablus tamam hedef Terhune

Libya’da Türkiye’nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus’un güneyinde bir çok beldeyi Hafter güçlerinden temizledi ve Trablus idari sınırlarının tamamında kontrolü sağladı. UMH, gözünü Trablus’un güneyindeki stratejik önem Terhune kentine çevirdi. Libya hükümeti, Terhune kentinde kontrolü sağlama hazırlıkları kapsamında Terhune Belediyesi Yürütme Konseyi oluşturulduğunu duyurdu.

UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın kritik Ankara ziyareti sürerken, UMH Trablus’un güneyinde önemli ilerleme sağladı. Libya ordusu, dün sabah Ayn Zara, Vadi er-Rebi bölgelerinin tamamında kontrolü sağladı. UMH, aynı bölgedeki Kasr bin Gaşir, Suk el-Hamis, Asbiah, Sidi es Sayeh bölgesini de Hafter milislerinden temizledi. Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, bu gelişmenin ardından, telsizden ordu birliklerine anons yaparak, “Trablus il idari sınırının tamamında kontrolü sağladıklarını” duyurdu. Kununu, “Trablus’un idari sınırlarını kurtardık. Tüm Libya toprağını da kurtaracağız” diye seslendi. Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Trablus’un 25 kilometre güneydoğusundaki Vadi er-Rebi’de, bir mühimmat deposu, beş askeri araç, üç zırhlı savaş aracı, yedi tank, üç personel taşıyıcı ve üç top ele geçirdiği belirtildi. Açıklamada, ordu birliklerinin, Terhune’ye yönelik operasyonlarına devam ettiği kaydedildi.

İlerleyişini sürdüren Libya Ordusu dün de Tueyşa bölgesini ve Terhune’nin batı kapısı olarak bilinen Fem Molga bölgesini ele geçirdi ve Terhune’ye dayandı.

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa da Trablus Uluslararası Havalimanı’nın milislerden kurtarılmasıyla başkent Trablus’ta yaşayan kadın ve çocukların hayatlarının artık daha güvende olduğunu belirtti. Başağa, havalimanının kurtarılmasını, “Hafter milislerinin sivilleri hedef alan roket ve füzelerinin Trablus’tan uzaklaştırılması konusunda yeni bir adım” olarak değerlendirdi. Libya ordusu, Hafter’e bağlı milislerin bıraktığı silah ve mühimmatın yanı sıra bir de savaş helikopteri ele geçirdi.

Başkentin sırtındaki hançer

Hafter milislerinin harekât ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune, Trablus’a karayoluyla 90 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Terhune’nin ele geçirilmesi halinde, buradan Trablus’a düzenlenen saldırılar sona ermiş olacak. Libya Ordusu, “Trablus’un sırtındaki hançer” olarak tanımlanan Terhune’yi kuşatma altına aldı. Hafter milisleriyle uzun süredir iş birliği yapan Medhali Selefi görüşlü Kaniyat birlikleri, kendi şehirleri Terhune’yi savunmak için kentte kalan silahlı gruplardan en güçlüsü olarak görülüyor. Kaniyat birliklerinin şehirde kendisine rakip gördüğü grupları saf dışı bırakmak için çok sayıda düşman edindiği biliniyor. Uzmanlar, Libya hükümetinin Terhune içindeki grupları ikna ederek şehre girmesinin daha kolay olabileceği değerlendirmesini yapıyor.