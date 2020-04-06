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06.04.2020 - 14:40 | | DHA

Tren vagonları karantina hastaneye çevrildi

Hindistan Demiryolları ve Ticaret Bakanı Piyush Goyal, corona virüs (Covid-19) hastaları için hazırlanan trendeki vagonları, hastaneye çevirdi.

Tren vagonları karantina hastaneye çevrildi

Dünyayı etkisi alan corona virüs salgınınla mücadele konusunda bir çok ülke karantina hastane ugulamasına gidiyor. Hindistan Demiryolları ve Ticaret Bakanı Piyush Goyal, sosyal medya hesabından “Koronavirüs hastaları için rahat izolasyon olanakları sağlamak üzere modifiye edilmiştir” diye duyurduğu tren vagonlarını karantina hastaneye çevirdiğini açıkladı. Vagonlardan oluşan karantina hastaneyi gezen Goyal, hastanede her türlü tıbbi malzemenin halka sunulduğu belirtti.

Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen 100’e yakın servis yolcusu valilik önünde eylem yaptıErzincan’da servislerle sabah işe giderken sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 100’e yakın yolcu ve şoföre trafik ekipleri tarafından ceza kesildi. Duruma tepki gösteren vatandaşlar Erzincan Valiliği önünde yine sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak eylem yaptı.
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