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HaberlerDünya Haberleri Trump baltayı taşa vurdu! Beyaz Saray 'şaka' dedi...
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22.06.2020 - 13:00 |

Trump baltayı taşa vurdu! Beyaz Saray 'şaka' dedi...

Corona virüs salgınının başlamasıyla ilk kez seçim mitingi yapan ve hayal kırıklığına uğrayan ABD liderinin "Testleri yavaşlatın" sözleri, büyük gürültü kopardı.

Trump baltayı taşa vurdu! Beyaz Saray 'şaka' dedi...

ABD Başkanı Donald Trump, aylar sonra, Cumartesi günü Tulsa kentinde yaptığı seçim mitinginde, taraftarlarına kampsamlı koronavirüs testi programının "iki ucu keskin bir kılıç" olduğunu söylemiş ve bu nedenle ABD'nin dünyada en çok vaka görülen ülke olduğunu belirmişti.

Trump "Test yaparsanız, daha çok sayıda insanı, daha çok sayıda vakayı bulursunuz. Ben de ekibime 'Testleri yavaşlatın' dedim" diye konuşmuştu.

Ancak Beyaz Saray, Trump'ın sözlerinin bir şaka olduğunu savundu.

Ancak Trump, konuya bugün bir Twitter mesajında değindi ve yine çok fazla test yapılınca, çok fazla vaka bulunduğu savundu. Ancak bazı sağlık uzmanları bu görüşe karşı çıkıyor.

Hem vaka hem de ölümlerde dünyada birinci olan ABD'de şu ana dek 2,3 milyon vaka görüldü ve 120 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: BBC Türkçe

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