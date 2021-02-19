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19.02.2021 - 13:08 | | DHA

Trump çifti Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra ilk kez görüntülendi

ABD'nin 45'inci başkanı Donald Trump ve eşi Melania, 20 Ocak’ta Beyaz Saray’dan birlikte ayrıldıktan sonra ilk kez Mar-a-Lago tatil beldesindeki bir restoranda görüntülendi.

Trump çifti Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra ilk kez görüntülendi

ABD'nin siyasi ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen eski başkanı Donald Trump ve eşi Melania, 20 Ocak’ta Beyaz Saray’dan birlikte ayrıldıktan sonra ilk kez Mar-a-Lago tatil beldesindeki bir restoranda görüntülendi. Melania Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü'nde iki gönderi paylaşmış ve iki gönderide de eşi Trump’tan bahsetmemişti. Ünlü çift, Florida’daki Mar-a-Lago tatil beldesinde aile dostları tarafından verilen yemekte ayrı ayrı poz verdi.

BOŞANACAK İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ 

Öte yandan, klinik psikolog olan 55 yaşındaki Donald Trump'ın yeğeni Mary Trump, İngilz medyasına verdiği röportajda, çok konuşulacak iddialarda bulunmuştu. Mary Trump, önceki First Lady Melania Trump'ın evliliğinden mutlu olmadığını ve boşanmak istediğini iddia etmişti. Yeğen Trump, eski First Lady'nin boşanmayabileceğini ancak amcasının eşine muhabbet göstermediğini savunarak, "Eşine muhabbetli davrandığına inanmıyorum." ifadelerini kullanmıştı. ABD'nin 45'inci Başkanı Trump, dört yıllık görevinin ardından Beyaz Saray'a 20 Ocak'ta veda ederek, görevini Başkan Joe Biden'a devretmişti.

Trump çifti Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra ilk kez görüntülendi

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