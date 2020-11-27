27.11.2020 - 21:23 | | DHA
Trump durmuyor! Flaş Biden açıklaması geldi
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Biden, "Beyaz Saray'a ancak gülünç 80 milyon oyunun hileli veya yasadışı olarak elde edilmediğini kanıtlayabilirse Başkan olarak girebilir" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Demokrat Partiden aday olan ve başkan seçilen Joe Biden'ı hedef aldı. Trump, "Biden, Beyaz Saray'a ancak gülünç 80 milyon oyunun hileli veya yasadışı olarak elde edilmediğini kanıtlayabilirse Başkan olarak girebilir. Detroit, Atlanta, Philadelphia ve Milwaukee'de büyük çaplı seçmen dolandırıcılığı, çözülemeyen büyük bir sorunu var" ifadelerini kullandı.