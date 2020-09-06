Trump hakaret etti mi?

ABD’de Başkan Donald Trump’ın 2018 yılında söylediği iddia edilen sözler nedeniyle başı dertte. ABD Başkanı Donald Trump’ın, çatışmalarda ölen ABD askerleriyle ‘kaybedenler’ ve ‘ahmaklar’ diyerek alay ettiği iddiaları büyük tepki çekti. The Atlantic dergisinin haberinde, Başkan Trump’ın 2018’de Paris dışında savaşta hayatını kaybetmiş ABD askerleriyle dolu bir mezarlığa yapacağı ziyareti ‘kaybedenlerle dolu’ olduğu için iptal ettiği öne sürüldü. Dergi farklı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump’ın mezarlık ziyaretini ‘yağmur saçlarını darmadağın edeceği için’ ve ABD’nin savaş ölülerini onurlandırmanın önemli olmadığına inandığı için iptal ettiği ileri sürüldü. Trump’ın yine aynı gezi sırasında yaşamını yitiren ABD donanması üyelerini “ahmaklar” olarak nitelediği öne sürülüyor.

The Atlantic’in haberinde, Trump’ın 2018 yılında hayatını kaybeden Arizona Senatörü Cumhuriyetçi John McCain’in cenaze törenine ilişkin ise “O beceriksizin cenaze törenine destek vermeyeceğiz. Bu adam kahrolası bir beceriksizdi” dediği iddia edildi. Trump, 1. Dünya Savaşı’nın bitişinin 100. yılı dolayısıyla Paris yakınlarındaki Amerikan Askeri Mezarlığı’na yapacağı ziyareti, “hava muhalefeti” nedeniyle iptal etmişti.

Trump, haberlerin yalan olduğunu ifade ederek tüm bu yayınların utanç verici olduğunu belirtti. İddiaları sert bir dille yalanlayan Trump, ölen askerlerle ilgili “kahraman oldukları” dışında hiçbir şey söylemediğini dile getirdi.

Trump, hikayenin kaynağının eski Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly olduğunu öne sürdü ve eski generalinin işin baskısını kaldıramadığını söyledi. Gazi dernekleri ve birlikleriyse Trump’a tepki gösterdi. Savaşta ve çatışmada ölen ABD askerlerinin ailelerinin bir videosu yayınlanarak ‘Fedakarlığın ne olduğunu bilmiyorsunuz’ mesajı verildi. Seçim analistleri yaşanan bu durumun Trump’ın yeniden seçilmek için asker ve ailelerinden gelecek oylara zarar vereceğini açıkladı.

‘Benim oğlum ahmak değildi’

İddialar Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden’ın da gündemindeydi. Biden, yaptığı açıklamada, “The Atlantic dergisinin iddiaları doğruysa, Başkan Trump ile benim, ABD Başkanı’nın rolü konusunda ne kadar karşıt görüşlere sahip olduğumuzun başka bir göstergesi olur” dedi. Biden ayrıca duygusal bir açıklama yaparak, hayatını kaybeden oğlu Beau Biden’ın ‘bir ahmak olmadığını’ dile getirdi. Biden, “Oğlum gönüllü olarak Amerikan Ordusu’na katıldı ve savaş esnasında Kosova’ya gitti. O bir ahmak değildi” şeklinde konuştu. Biden bu sözleri, Trump’ın Sırbistan ve Kosova liderleriyle Beyaz Saray’daki görüşmesiyle aynı gün söylemesi dikkat çekti.

Cumhuriyetçiler sahada, Demokratlar ekran başında

Associated Press haber ajansının, 3 Kasım ABD Başkanlık seçimiyle ilgili yayınladığı haber dikkat çekti. Haberde, Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti’nin seçmen çekmek amacıyla kullandıkları taktikler masaya yatırılırken, iki partinin yöntemlerinin çok farklı olduğu ifade edildi. Buna göre, Cumhuriyetçiler, Kovid-19 tehlikesine rağmen kapı kapı dolaşma yöntemini bu seçim öncesinde de uyguluyor. Demokratların ise, Kovid-19 nedeniyle neredeyse tamamen internet üzerinden kampanya yürüttüğü belirtiliyor.

ABD oy vermenin kişisel ilişkilerle çok bağlantılı olduğu belirtilen haberde, Demokratların bu nedenle daha önce denenmemiş bir yöntemle risk aldığına dikkat çekiliyor. Buna karşın Cumhuriyetçilerin pandemi esnasında dolaştıkları kapıların açılmama ihtimali çok daha yüksek. 3 Kasım’daki seçim öncesi birçok eyalette oldukça küçük farkların bulunduğu ve bazı detayların sonucu belirleyebileceği ifade ediliyor. Hangi partinin yönteminin daha iyi sonuç alacağı ise seçimde ortaya çıkacak.