15.08.2020 - 01:06 | | AA
Trump, hastanede tedavi gören kardeşini ziyaret etti
ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey ziyareti öncesi New York'ta hastaneye kaldırılan kardeşi Robert Trump'ı ziyaret etti.
Washington DC'den New York'a giden Trump, New York kentindeki hastanede tedavi gören kardeşine ziyarette bulundu.
New York'a hareketinden önce Beyaz Saray'da gazetecilere kardeşi hakkında "Zor günler geçiriyoruz." diyen Trump, hastanenin girişi ve çıkışında açıklama yapmadı.
72 yaşındaki Robert Trump, ABD kamuoyunda ağabeyi Donald Trump'a verdiği destekle biliniyor.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.