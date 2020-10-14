Trump 'hızlı' döndü

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması ve tedavisinin tamamlanmasının ardından ilk seçim mitingini Florida’nın Sanford kentinde yaptı. Trump, 3 Kasım’daki başkanlık seçimleri için kritik eyaletlerin başında gelen Florida’da yaptığı mitingde seçmenlerine seslenerek, “Eskisinden daha güçlüyüm” dedi. Kovid-19 sürecinden birçok şey öğrendiğini belirten Trump, “Kovid-19 sürecini atlattım. Şimdi benim bağışıklığım olduğunu söylüyorlar. Kendimi çok güçlü hissediyorum” diye konuştu. Trump, “O kadar güçlü hissediyorum ki şu kalabalığın arasına yürür; erkekleri ve tüm güzel kadınları öpebilirim” ifadelerini kullandı.

Demokrat rakibi Joe Biden’a yüklenen Trump, “Biden’ın sahipleri, radikal küreselciler” dedi. Trump, anketlerin aksine şu anda 4 yıl önceki seçimlerden daha yüksek oy oranına sahip olduklarını savunarak, “Demokratlar, ABD’yi komünist Küba’ya ya da sosyalist Venezuela’ya çevirmek istiyorlar” iddiasında bulundu.

Florida kilit eyalet

Öte yandan, Trump’ın mitinginde maske takmayanların çokluğu ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaması da eleştiri konusu oldu. Trump, Florida’da dört gün boyunca kampanya yürütecek. Ulusal çapta yapılan kamuoyu araştırmaları Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden’ı, Trump’ın 10 puan önünde gösteriyor. Ancak, seçimin en kilit eyaleti olarak görülen Florida’da farkın çok daha düşük olduğu ifade ediliyor.

1 Ekim Perşembe gününü 2 Ekim Cuma gününe bağlayan gece yeni tip koronavirüse yakalandığını duyuran Trump, 2 Ekim’de kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesinde 3 gece kaldıktan sonra geçen pazartesi taburcu edilmişti.

Biden olay oldu!

Bu arada Demokrat başkan adayı Joe Biden’ın, Ohio’da yaptığı seçim etkinliğinde, seçilmesi durumunda ABD’nin krizlerden daha kolay çıkabileceğini belirtip, “Birlik olmamız lazım. Benim Demokrat olarak Senato için yarışmamın nedeni de bu...” demesi gündem oldu. Biden’ın, Ohio’ya gitmeden önce yaptığı açıklamada, bir dönem Massachusetts Valisi olan Mitt Romney’in adını hatırlayamaması da, aynı gün içinde eleştirildiği ikinci konu oldu.

Başkan Trump ise, rakibine Twitter’dan yüklenerek, “Uykucu Joe çok kötü bir gün geçirdi. Mitt Romney’in adını hatırlamadı, ABD Senatosu’na aday olduğunu söyledi, hangi senatoda olduğunu unuttu. Herhangi birini ben yapsaydım, yarışta saf dışı bırakılırdım” eleştirisinde bulundu.

Trump’ın hastalığı, hayranını öldürdü!

ABD Başkanı Trump’ı rüyasında gördüğünden beri tapındığını söyleyen Hint Bussa Krişna’nın, ani kalp durması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Krişna, koronavirüse yakalanan Trump’ın iyileşmesi için 4 gün boyunca oruç tutmuştu.

33 yaşındaki Krişna’nın, pazar günü ailesiyle çay içerken kalbinin durması sonucu hayatını kaybettiği bildirilirken, kuzeni, “Trump’ın koronavirüse yakalandığını duyduktan sonra ağır depresyona girdi. Düzgün bir şekilde yemek yemiyordu. Hastaneye kaldırdığımızda doktorlar öldüğünü söyledi. Nedeni de kalp durması” diye konuştu. Ancak ölüm nedeninin Krişna’nın Trump için tuttuğu oruçla ilişkili olup olmadığı belirtilmedi.

Krişna, 4 yıl önce rüyasında gördüğünden beri tapındığını söylemiş, evini de Trump tapınağına çevirmişti.

Barrett’e sert eleştiriler

ABD Başkanı Donald Trump’ın Yüksek Mahkeme adayı Amy Coney Barrett’in Senato’daki onay oturumu dün de sürdü. Demokrat senatörler, Trump’a acele etmesinden dolayı suçlamalar yöneltirken, Katolik Barrett’in aşırı muhafazakar olmasının, alacağı kararlarda tarafsız olmasını engelleyeceğini öne sürdü.

‘Allah bize yardım etsin’

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD’de Başkan Donald Trump’ın yeniden seçilmesi ihtimaliyle ilgili yaptığı yorumda ‘Allah yardımcımız olsun’ dedi. Iştiyye, Donald Trump’ın 4 yıl daha görevde kalması durumunda bunun hem Amerikalılar, hem de dünya için bir felaket olacağını ifade etti.