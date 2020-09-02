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02.09.2020 - 07:00 |

Trump iki kişiyi öldüren saldırganı savundu!..

ABD’de polis şiddetine yönelik protestolar ve eylemcilerle Trump yandaşları arasındaki olaylar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Wisconsin eyaletinin Kenosha kentindeki olaylarla ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Trump iki kişiyi öldüren saldırganı savundu!..

Trump, Pazartesi günü gerçekleştirdiği basın toplantısında, Kenosha kentindeki protestolar sırasında iki kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan Kyle Rittenhouse’un eylemlerini savundu. Trump, bir soru üzerine, “Eğer taşıdığı yasadışı silahla onlara ateş etmeseydi, 17 yaşındaki genç, kızgın kalabalık tarafından muhtemelen öldürülecekti” iddiasını da ortaya attı. Trump’ın, protestolar sırasında iki kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan Kyle Rittenhouse’un eylemlerini savunması toplantı salonunda büyük şok etkisi yarattı.

Rittenhouse hakkında sorulan soruya yanıt olarak Trump, “Sanırım onlardan uzaklaşmaya çalışıyordu, öyle görünüyor. Kaçarken yere düştü, sonra ona çok şiddetli bir şekilde saldırdılar” ifadelerini kullandı.

Biden kınadı

Demokrat başkan adayı Joe Biden ise, Trump’ın sözlerini kınadı. Biden, Trump’ın basın toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Başkan şiddeti kınamayı reddetti” dedi. Biden, “Trump, saldırıları nedeniyle cinayetle suçlanan destekçilerinden birini bile reddedemedi. O çok güçsüz, kışkırttığı nefrete son veremeyecek kadar korkuyor” dedi.

Wisconsin’deki olaylarda hasar gören yerleri ziyaret eden Trump, “Bunlar barışçıl gösteri değil, iç terör eylemleri” dedi.

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