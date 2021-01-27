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27.01.2021 - 13:25 | | AA

Trump ismini değiştirmek istiyorlar

ABD'nin Florida eyaletinde West Palm Beach kentinde Trump Plaza sakinleri, rezidans kompleksinin isminin değiştirilmesi için harekete geçti.

Trump ismini değiştirmek istiyorlar

ABD'de ocak ayı başındaki Kongre baskının ardından Trump Plaza yönetiminin, 32 katlı ikiz kule kompleksinin yasal ismini değiştirmek için oy birliğiyle karar aldığı bildirildi.

Değişikliğin hayata geçmesi için rezidans sakinlerinin şubat ayı sonuna kadar yeni isim için oy kullanması gerekiyor.

Bölgede hizmet veren Douglas Elliman Gayrimenkul'den Burt Minkoff, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın adını taşıyan rezidans kompleksinin isimden dolayı zarar gördüğünü belirterek değişiklik kararının "mantıklı bir hareket" olarak nitelendirdi.

ABD KONGRE BİNASINDA ÇIKAN OLAYLAR

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre'ye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp binaya girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongre'ye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

Olayların ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence olayları azmettirdiği gerekçesiyle Trump'ı Anayasanın 25. Maddesi kapsamında görevden alması çağrısında bulunmuştu.

Demokratların 6 Ocak'taki Kongre baskınından sorumlu tuttuğu Trump'ın azlini isteyen ve Temsilciler Meclisinde kabul edilen madde, 26 Ocak'ta sembolik bir törenle Senato yetkililerine teslim edilmişti.

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