Trump kovdu, Biden seçimi kazanır kazanmaz başkan yaptı

ABD'nin tarihi seçiminde ipi göğüsleyen Joe Biden, koltuğa oturmadan ilk adımını attı.

Zafer konuşmasında koronavirüsle savaşa odaklanacağını belirten Biden, yeni ekibin başına Başkan Donald Trump'ın dört yıl önce kovduğu bir ismi getirdi. Söz konusu isim, ABD Kamu Sağlığı Dairesi’nin eski başkanı Dr. Vivek Murthy.

Biden’ın seçim kampanyasını yöneten üst düzey isimlerden Kate Bedingfield, Murthy ile beraber ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin eski komisyoneri David Kessler’in de ekibi yöneteceğini söyledi.

Amerikan medyası, ekipte Yale Üniversitesi’nden Dr. Marcella Nunez-Smith’in de yer alacağı alacağını aktarıyor.

Bedinfgield, "Hemen çalışmaya başlıyorlar. İnsanlar ülkelerinin ileriye gitmesini istiyor. Seçim sonuçları, insanların değişime aç olduğunu gösterdi. Biden, bu hafta içinde harekete geçecek ve Amerikan halkına açıklamalarda bulunacak" dedi.

2014 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından görevlendirilen Hindistan kökenli olan Murthy, Trump tarafından 2016 yılında görevinden alınmıştı. David Kessler, ABD’nin eski başkanlarından George H.W. Bush tarafından atanmış ve Bush’tan sonra gelen başkan Bill Clinton döneminde de görevine devam etmişti.