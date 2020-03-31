Trump ve Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Conte, Kovid-19 salgÄ±nÄ±nÄ± konuÅŸtu

Beyaz Saray'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Trump ve Conte'nin bugÃ¼n bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi bildirildi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, iki liderin Kovid-19 salgÄ±nÄ±na iliÅŸkin son geliÅŸmeleri ele aldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, "BaÅŸkan Trump, Ä°talya'da yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerden dolayÄ± Conte'ye taziyelerini bildirdi." ifadesi yer aldÄ±.

Trump'Ä±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, virÃ¼sÃ¼n yayÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶nlenmesi ve ihtiyaÃ§ sahiplerinin gerekli tÄ±bbi yardÄ±mÄ± almasÄ± adÄ±na ABD'nin Ä°talya ve diÄŸer AvrupalÄ± mÃ¼ttefikleri ile Ã§alÄ±ÅŸma taahhÃ¼dÃ¼nÃ¼ yinelediÄŸi vurgulandÄ±.

AÃ§Ä±klamada, Trump ve Conte'nin salgÄ±nÄ±nÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ± ve kÃ¼resel ekonominin canlandÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in G-7 ve G-20 de dahil olmak Ã¼zere yakÄ±n iÅŸ birliÄŸininin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin mutabÄ±k kaldÄ±klarÄ± aktarÄ±ldÄ±.