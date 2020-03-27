27.03.2020 - 06:11 | | AA
Trump ve Macron telefonda Kovid-19'u görüştü
ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptıkları telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliğinin önemini vurguladı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump ve Macron bugün Kovid-19 ile mücadele çabaları ve virüsün ekonomik etkilerini ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede iki lider, Kovid-19 salgınını hızlı bir şekilde ortadan kaldırmak ve virüsün ekonomik etkilerini en aza indirmek adına Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlara yardım etmek için G-7, G-20 ülkeleri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (Çin, Fransa, Rusya, İngiltere, ABD) arasındaki iş birliklerinin önemli olduğuna işaret etti.
KKTC'den getirilen 170 öğrenci ve 14 TIR şoförü Niğde'de yurda yerleştirildiKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 170 öğrenci ile 14 TIR şoförü, yeni tip corona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Ömer Halisdemir Yurdu'na yerleştirildi.