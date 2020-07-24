24.07.2020 - 02:20 | | AA
Trump ve Veliaht Prensi telefonda görüştü
ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman yaptıkları telefon görüşmesinde yeni tip corona virüs (covid-19) salgınını ve küresel ekonomilerin yeniden canlandırılmasını ele aldı.
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve Prens Bin Selman'ın bugün bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.
Görüşmede Kovid-19 salgınındaki "olumlu gelişmelerin" ve küresel ekonomilerin yeniden canlandırılmasının ele alındığına işaret eden Deere, "Başkan Trump ve Veliaht Prens, ABD ve Suudi Arabistan arasındaki güçlü savunma ortaklığını da ele aldı." ifadesini kullandı.
Deere, önemli ikili ve bölgesel konuların konuşulduğu görüşmede, Trump'ın hastaneye kaldırılan Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz’e de geçmiş olsun dileklerini ilettiğini aktardı.
İran'a ait yolcu uçağı savaş uçakları tarafından taciz edildiTahran- Beyrut seferini yapan İran'a ait bir yolcu uçağının, Suriye'nin başkenti Şam üzerinde ABD veya İsrail'e ait olduğu iddia edilen 2 savaş uçağı tarafından taciz edildiği ve olay sırasında bazı yolcuların yaralandığı bildirildi. Öte yandan İran, Şam semalarında iki savaş uçağı tarafından taciz edilen Mahan Havayolları'na ait yolcu uçağına Tahran'a dönüşü sırasında bir şey olması durumunda bundan ABD'nin sorumlu olacağını bildirdi.