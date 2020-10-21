San Diego kentindeki bir federal yargÄ±cÄ±n, ABD hÃ¼kÃ¼meti nezaretindekiÂ Ã§ocuklarÄ±n ebeveynleriyle yeniden bir araya getirilmesi yÃ¶nÃ¼nde verdiÄŸi kararÄ±nÂ ardÄ±ndan mahkeme tarafÄ±ndan atanan yetkililer, 1 Temmuz 2017-26 Haziran 2018'deÂ Meksika sÄ±nÄ±rÄ±nda ailelerinden ayrÄ±lan 545 Ã§ocuÄŸun ebeveynlerine ulaÅŸamadÄ±.

Trump yÃ¶netimi, Orta AmerikalÄ± gÃ¶Ã§menlerin ABD-Meksika sÄ±nÄ±rÄ±Â Ã¼zerinden giriÅŸini Ã¶nlemek amacÄ±yla 2018 ilkbaharÄ±nda benimsediÄŸi "sÄ±fÄ±rÂ tolerans" politikasÄ± kapsamÄ±nda, aynÄ± yÄ±lÄ±n haziran ayÄ±nda 2 bin 700'den fazlaÂÃ§ocuk ailelerinden ayrÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Amerikan Sivil Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler BirliÄŸinin (ACLU) konuya iliÅŸkin itirazÄ±nÄ±Â deÄŸerlendiren ABD Federal BÃ¶lge Mahkemesi YargÄ±cÄ± Dana Sabraw'Ä±n, Haziran 2018'deÂ Trump'Ä±n kararÄ±yla gÃ¶Ã§menlik merkezlerinde alÄ±konulan mÃ¼lteci Ã§ocuklarÄ±nÂ ailelerine iade edilmesi yÃ¶nÃ¼nde verdiÄŸi kararla, bu aileler yeniden bir arayaÂ getirildi.

Ancak yetkililer, daha sonra 2017 yazÄ±na dÃ¶nÃ¼k politika kapsamÄ±ndaÂ 1500'den fazla Ã§ocuÄŸun ailesinden ayrÄ± olduÄŸunu tespit etti.

ACLU, mahkeme tarafÄ±ndan atanan bir yÃ¼rÃ¼tme komitesinin, 485 Ã§ocuÄŸunÂ ailesinin yerini belirlerken, ABD yetkililerinden telefon numaralarÄ±na sahipÂ olduÄŸu 1030 Ã§ocuk arasÄ±ndan 545'inin ailesinden haber alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

545 Ã§ocuktan yaklaÅŸÄ±k 3'te 2'sinin ailesinin, kendi Ã¼lkesinde olduÄŸunaÂ inanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden ACLU, bir mahkeme dosyasÄ±nda, gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerin sÃ¶z konusuÂ Ã§ocuklarÄ±n ailelerini bulabilmek iÃ§in "kendi memleketlerinde zaman alÄ±cÄ± veÂ zahmetli yerinde aramalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ancak bu aramalarÄ±n, yeni tip koronavirÃ¼sÂ (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle sekteye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Ã‡ocuklardan 207'si 5 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k

ACLU tarafÄ±ndan Ekim 2019'da yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 1 Temmuz 2017-26Â Haziran 2018'de 1556 gÃ¶Ã§men Ã§ocuÄŸun, ABD'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± girmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken MeksikaÂ sÄ±nÄ±rda yakalanan ebeveynlerinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶ÄŸrenildiÄŸi, bÃ¶ylece TemmuzÂ 2017'den itibaren sÄ±nÄ±rda ailelerinden ayrÄ± dÃ¼ÅŸen Ã§ocuk sayÄ±sÄ±nÄ±n 5 bin 400'Ã¼Â aÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.

Ã‡ocuklarÄ±n ailelerinden ayrÄ±lmasÄ±na son verilmesi iÃ§in dava aÃ§an ACLUÂ avukatÄ± Lee Gelernt, sÃ¶z konusu 12 aylÄ±k sÃ¼reÃ§te ebeveynlerinden koparÄ±lan gÃ¶Ã§menÂ Ã§ocuklardan 207'sinin 5 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k olduÄŸuna dikkati Ã§ekmiÅŸti.