Trump'a "habis narsisizm" teşhisi kondu!

ABD'de kasım ayındaki başkanlık seçimleri için rekabet kızışırken profesyonel akıl sağlığı uzmanlarının ifadelerinden oluşan bir belgeselde ABD Başkanı Donald Trump hakkında 'habis narsist' teşhisinde bulunuldu.

İnternet platformlarında yayınlanmaya başlanan "Uygunsuz: Donald Trump'ın Psikolojisi" (Unfit: The Psychology of Donald Trump) adlı belgeselin siyasi amaçlı olmadığı savunulurken, belgeselde konuşan farklı psikolog ve psikiyatristler Amerikan toplumunu Trump'ın ruhsal durumu hakkında bilgilendirmenin tıbbi bir sorumlulukları olduğunu ileri sürüyor.

AFP'ye konuşan Psikolog John Gartner'a göre Trump en zararlı kişilik tipi olan 'habis narsizm'in en önemli 4 belirtisini taşıyor: Paranoya, narsizm, antisosyal kişilk bozukluğu ve sadizm.

"Bu tipte liderlerin, tarihin birçok noktasında ortaya çıktığını ve neredeyse her zaman büyük zarar verdiklerini görüyoruz. Hitler, Stalin ve Mussolini de bu ruhsal bozukluğa sahipti. Bu tipte liderlerin Amerika'da olmasına alışık değiliz."

Ancak filmin temel önermesinin savunduğu şekilde uzaktan kamuya mal olmuş bir kişiye profesyonel tıbbı teşhis koymak tartışmalı bir konu.

Zira 1964 yılındaki başkanlık yarışında Cumhuriyetçi aday Barry Goldwater zihinsel sağlığı hakkında aleyhte bir psikiyatrik inceleme yayımlayan bir dergiyi dava etmiş ve kazanmıştı.

Dönemin psikiyatri camiası bir kişi hakkında özel görüşme olmadan profesyonel teşhis konulmasının etik dışı olduğunu açıklamıştı.

Ancak Gartner'a göre gözleme dayalı teşhisin Freudyen psikoanaliz karşısındaki yükselişi ve Trump'ın davranışları hakkında çok sayıda kamuya açık bilgi olması nedeniyle bu görüş demode.

Belgeselde kişi ile doktor arasında özel kalması gereken değerlendirmelerin bu şekilde açıklanması da bir başka etik kural ile açıklanıyor ve "Bir hastanın ruhsal bozukluğu diğer insanları tehlikeye atacak boyuttaysa sağlık profesyonellerinin bunu açıklaması gerekir" kuralına atıf yapılıyor. Bu durumda 'tehlikede olan diğer insanların Amerikan halkı olduğu vurgulanıyor.

"SADECE HİTLER İLE AYNI TANIYA SAHİP"

Gartner "Trump, Hitler kadar kötü veya Hitler'e eşit demek değil bu. Sadece Hitler ile aynı tanıya sahip" ifadelerini kullandı.

Başkan olarak seçildiğinden bu yana muhaliflerince Trump'a teşhisler koyulması sıkça başvurulan bir yöntem. Kısa süre önce Trump'ın psikolog yeğeni de amcası hakkında yazdığı kitapta onu "yalancı" diye tanımlamış, Trump'la birlikte 1987 yılında "Gökdelen İmparatoru Genç Milyarder Trump: İş Bitirme Sanatı" adlı kitabı yazan Tony Schwartz ise kitabın adının "Sosyopat" olarak değiştirilmesi gerektiğini söylemişti.

Trump daha önce bu ithamlara verdiği unutulmaz bir yanıtta kendisini "son derece dengeli bir dahi" diye nitelemişti.

Kaynak: Independent Türkçe