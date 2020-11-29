Trump’a yine ret

Daha önce eyaletteki seçim sonuçlarına ilişkin mahkeme başvurusu reddedilen ve söz konusu başvuruyu temyize taşıyan Trump’ın seçim ekibi, temyiz mahkemesinden de eli boş döndü. Philadelphia’daki federal temyiz mahkemesi, Trump’ın hukuk ekibinin “seçimlerde hile ve usulsüzlük yapıldığı” iddialarına ilişkin “yeterli delil sunamadığını” kaydederek başvuruyu reddettiğini açıkladı. Trump’ın seçim ekibinden yapılan açıklamada, kararın ABD Yüksek Mahkemesine taşınacağı bildirildi.



Öte yandan Trump, seçilmiş başkan Joe Biden’ın görevi devralmadan önce seçimde usulsüzlük olmadığını ispatlaması gerektiğini söyledi. Trump Twitter’da “Biden ancak aldığı saçma ‘80 milyon’ oyun kanunsuz ve hileyle alınmadığını ispatlayabilirse Beyaz Saray’a girebilir. Detroit, Atlanta, Philadelphia ve Milwaukee’deki büyük seçim hilelerine baktığınızda çözmesi gerek çok büyük bir problem var” açıklamasında bulundu.