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23.09.2020 - 12:41 |

Trump'a zehirli mektup göndermekle suçlanan zanlı yargıç karşısında

Kanada'nın Quebec kentinde yaşayan Pascale Cecile Veronique Ferrier, ABD'de Başkan Donald Trump'a ölümcül risin zehri bulunan bir mektup yollamakla suçlandı.

Trump'a zehirli mektup göndermekle suçlanan zanlı yargıç karşısında

Federal Mahkeme'deki duruşmada "ABD Başkanını tehdit etmekle" de itham edilen Ferrier, suçlamaları kabul etmedi.

Ferrier, New York eyaletinin Buffalo kentindeki, sınır geçiş noktasında gözaltına alınmıştı.

Yetkililer Ferrier'in üzerinde bir de silah bulunduğunu açıklamıştı.

Ferrier'in gönderdiği iddia edilen mektup, geçen hafta Beyaz Saray'a ulaşmadan tespit edilmişti.

Kaynak: BBC Türkçe

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