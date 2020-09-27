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27.09.2020 - 07:00 |

Trump’ın adayı belli

ABD Başkanı Donald Trump’ın, geçen hafta yaşamını yitiren ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg’un yerine aday göstereceği ismin, 48 yaşındaki ABD 7. Bölge Temyiz Mahkemesi Yargıcı Amy Coney Barrett olduğu ifade edildi.

Trump’ın adayı belli

CNN’in Cumhuriyetçi üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump’ın Yüksek Mahkeme yargıcı adayı Barrett olacak. Kaynaklar, Trump’ın 2018’de Brett Kavanaugh’u atamadan önce Yüksek Mahkeme yargıçlığı için yine Barrett ile görüştüğünü ancak o dönemde Kavanaugh üzerinde karar kılındığını belirtti.

ABD’yi değiştiren kararlar alabilir

Trump’ın kararıyla ABD’nin en üst düzey mahkemesi olan Yüksek Mahkeme’de muhafazakarlar 6’ya 3 çoğunlukta olacak. Bu da, Yüksek Mahkeme’deki muhafazakar yargıçların milyonlarca Amerikalı’yı yakından ilgilendiren en kritik konular üzerinde önemli bir ağırlığa sahip olacağı anlamına geliyor. Daha önce silah kullanımı, kürtaj, kampanya finansmanı ve oy kullanma hakları gibi konularda politikaları belirleyici kararlar almışlardı.

Son yıllarda mahkeme, eşcinsel evliliklerin 50 eyaletin tümünde resmileşmesinde rol oynamış; Trump’ın çoğunluğu Müslüman olan ülkelerle seyahat yasakları kararını onaylamış ve ABD’de karbon emilimini azaltmayı hedefleyen bir planın ertelenmesine yol açmışlardı. Yüksek Mahkeme’nin bu son haliyle, ‘Obamacare’ olarak bilinen sağlık yasasını sonlandırması da büyük bir olasılık.

 

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