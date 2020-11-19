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Trump'Ä±n avukatlarÄ±, 3 KasÄ±m SalÄ± gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan BaÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerindeki usulsÃ¼zlÃ¼k iddialarÄ±na iliÅŸkin Washington'daki CumhuriyetÃ§i Parti Ulusal Komitesinde bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.Â

Resmi olmayan sonuÃ§lara gÃ¶re Joe Biden'Ä±n seÃ§imleri kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n duyurulduÄŸuna iÅŸaret eden Giuliani, "Bu bir zafer deÄŸil, bu bir hile." yorumunu yaptÄ±.Â

Giuliani, ortada "planlÄ± ve geniÅŸ Ã§aplÄ±" bir yolsuzluk olduÄŸunu savunarak, Demokratlar'Ä±n kontrolÃ¼ndeki bazÄ± kentlerdeki yolsuzluklara gÃ¶z yumulduÄŸunu iddia etti.Â

Trump ekibinin usulsÃ¼zlÃ¼k iddiasÄ±yla aÃ§tÄ±ÄŸÄ± birÃ§ok davayÄ± kaybetmesine de tepki gÃ¶steren Giuliani, "Demokratlar'Ä±n lehine akla sÄ±ÄŸmaz kararlar veren bize dÃ¼ÅŸman yargÄ±Ã§larÄ±mÄ±z var." ifadesini kullandÄ±.Â

WÄ°SCONSÄ°N VE PENNSYLVANÄ°A'YI KAZANDIKLARINI Ä°DDÄ°A ETTÄ°Â

Giuliani, Ã¶zellikle Pennsylvania gibi kritik eyaletlerde CumhuriyetÃ§i gÃ¶zlemcilerin oy sayÄ±m merkezlerine alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, "Tanzanya ve daha aklÄ±nÄ±za gelmeyecek birÃ§ok yerde bile, seÃ§imlerde gÃ¶zlemciler iÃ§in Ã¶zel kurallar var." dedi.Â

Georgia baÅŸta olmak Ã¼zere baÅŸka kritik eyaletlerde de dava aÃ§ma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduklarÄ±nÄ± vurgulayan Giuliani, "Hukuki yollarla kullanÄ±lmÄ±ÅŸ oylarÄ± sayarsanÄ±z, Trump Wisconsin'de Biden'a Ã¶nemli bir fark atarak seÃ§imleri kazandÄ±. Pennsylvania'yÄ± da 300 bin oyla biz kazandÄ±k." iddiasÄ±nda bulundu.Â

"VENEZUELA, KÃœBA VE Ã‡Ä°N GÄ°BÄ° KOMÃœNÄ°ST ÃœLKELERÄ°N SEÃ‡Ä°MLER ÃœZERÄ°NDE CÄ°DDÄ° ETKÄ°SÄ° OLDUÄžUNU GÃ–RÃœYORUZ"Â

Giuliani oy sayÄ±m makinalarÄ±nda da hile olduÄŸunu savunarak, "Venezuela, KÃ¼ba ve Ã‡in gibi komÃ¼nist Ã¼lkelerin seÃ§imler Ã¼zerinde ciddi bir etkisi olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. Venezuela'da Ã¼retilmiÅŸ oy sayÄ±m makinalarÄ± kullanÄ±yoruz. Joe Biden ÅŸu anda hileli oy pusulalarÄ± sayesinde Ã¶nde." ifadesini kullandÄ±.Â

BasÄ±nda Ã§Ä±kan haberlerde "Trump'Ä±n yolsuzluÄŸu kanÄ±tlamak iÃ§in delili yok" haberlerinin de "yalan" olduÄŸunu ileri sÃ¼ren Giuliani, "Ortada bir kanÄ±t olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek halkÄ± kandÄ±rÄ±yorsunuz. SeÃ§imlerdeki usulsÃ¼zlÃ¼klere iliÅŸkin elimizde 2020 seÃ§imlerinin sonucunu deÄŸiÅŸtirecek kadar Ã§ok delil var." dedi.Â

GÄ°ULÄ°ANÄ°'NÄ°N SAÃ‡ BOYASININ AKMASI GÃœNDEM OLDUÂ

Ã–te yandan, basÄ±n toplantÄ±sÄ± esnasÄ±nda Ã§ok terleyen Giuliani'nin saÃ§ boyasÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼ne aktÄ±ÄŸÄ± anlar kameralara yansÄ±dÄ±.Â

Bu durum sosyal medyada ve Amerikan basÄ±nÄ±nda gÃ¼ndem oldu.Â

TRUMP SEÃ‡Ä°M SONUÃ‡LARINI KABUL ETMÄ°YORÂ

ABD'de 3 KasÄ±m SalÄ± gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan BaÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerini resmi olmayan sonuÃ§lara gÃ¶re Demokratlar'Ä±n baÅŸkan adayÄ± ve eski ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Joe Biden kazanmÄ±ÅŸtÄ±.Â

ABD BaÅŸkanÄ± ve CumhuriyetÃ§i aday Trump ise seÃ§imlerde "hile" yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve asÄ±l kazananÄ±n kendisi olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼yor.