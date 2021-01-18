Trump’ın ‘belge yapıştırma’ ekibi!

Görevini 20 Ocak’ta tamamen bırakacak olan ABD Başkanı Donald Trump’ın, görev süresi içinde saklanması gereken pek çok belgeyi “yırttığı”, bir kısmının ise “yapıştırma ekibi” tarafından kurtarılmaya çalışıldığı öne sürüldü.

İngiliz “The Guardian” gazetesinin haberine göre, Trump, kayıtların korunmasını gerektiren yasaya rağmen Beyaz Saray’daki toplantı ve görüşmelere ilişkin belgeleri yırtma alışkanlığına sahipti. Haberde, bir ekibin, Trump’ın toplantılardan sonra yırttığı belgeleri bantla yapıştırmakla görevlendirildiğine dikkat çekilirken, buna rağmen ABD tarihinin en “çalkantılı” dönemine ilişkin bilgi ve belge açığı bulunduğu kaydedildi.

Yasa hatırlatılmış

Eski bir Beyaz Saray kayıt analisti olan Solomon Lartey, Genelkurmay Başkanı’nın, Trump’a belgelerin başkanlık kayıtları olarak kabul edildiğini ve yasalarla korunması gerektiğini söylediğini, buna karşın Başkan’ın kurallara uymadığını savundu.

Trump’ın bazı görüşmelerde tercümanların notlarına el koyduğu ya da not alınmasını önlediği de iddia edilirken, bir kaynak, azil süreci gibi hassas konularda iş akışına ilişkin bazı normal uygulamaların atlandığını söyledi. Beyaz Saray yetkililerinden bazılarının, belgelerin hangilerinin bilgisayar ortamında saklanacağını kararlaştırdığına da dikkat çekilen haberde, aynı kişilerin bazı belgeleri de yok etmeye çalıştığı öne sürüldü.

Öte yandan Trump’ın seçimde hile yapıldığını iddia edip, bazı belgelerin Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi’ne transferini geciktirdiği, bunun da kayıtların bütünlüğü konusundaki endişeleri artırdığı belirtiliyor. Belgelerdeki eksikliğin, Trump’a yönelik dava ve soruşturmalarda aksaklıklar yaratabileceği söyleniyor.

ABD eylemlere hazır

ABD’de 20 Ocak’ta yapılacak yemin töreni öncesinde başkent Washington ve 50 eyaletin tamamının başkentlerinde güvenlik yetkilileri, Başkan Donald Trump yanlısı gösteriler için alarma geçmiş durumda. Birçok eyalette senatoların önünde eylemler düzenlenmesi beklenirken, 6 Ocak’takine benzer olayların olmaması için birçok kentte caddelere bariyerler dikildi, binlerce Ulusal Muhafız konuşlandırıldı. Sadece başkent Washington D.C’de konuşlandırılan asker sayısının 25 bine kadar çıkabileceği açıklanmıştı.

FBI, Joe Biden’ın yemin ederek başkanlık görevine resmen başlayacağı 20 Ocak’a kadar tüm eyaletlerin başkentlerinde silahlı protesto eylemleri düzenlenmesi ihtimali konusunda polis dairelerini uyardı. Ulusal Muhafız birliklerini çağıran eyaletler arasında Michigan, Virginia, Wisconsin, Pensilvanya ve Washington bulunuyor. Teksas da 20 Ocak’taki yemin törenine kadar eyalet meclisini kapattı.

ABD Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın bulunduğu Pentagon binası da, törenin yapılacağı Kongre binasına yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunmasına rağmen sıkı önlemlerden nasibini aldı. 21 Ocak’a kadar binanın giriş çıkışlarına ve otoparklarına ciddi kısıtlamalar getirildi. Aynı tarihe kadar Virginia-Washington arasında çalışan metro hatlarının, Pentagon durağında durmayacağın açıklandı.