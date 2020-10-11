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11.10.2020 - 11:58 | | İHA

Trump'ın doktorundan açıklama! Koronavirüs...

ABD Başkanı Donald Trump’ın doktoru Sean Conley, koronavirüse yakalanan Trump’ın iyileştiğini ve artık hastalığı bulaştırma riskinin bulunmadığını açıkladı.

Trump'ın doktorundan açıklama! Koronavirüs...

Koronavirüs tedavisi gören ve 6 Ekim’de hastaneden taburcu olan ABD Başkan Donald Trump, Beyaz Saray’a geri döndü. Beyaz Saray’da kendisini destekleyenler ile bir araya gelen Trump, Beyaz Saray’ın balkonundan maske takmadan destekçilerine seslendi.

Trump’ın doktoru Sean Conley Trump’ın durumuna ilişkin açıklama yaptı. Conley, “ABD liderinde son 24 saatte yüksek ateş gibi hiçbir koronavirüs semptomu görülmedi. Yaptığımız tıbbı testlerin sonuçlarına göre Trump’ın aktif olarak virüsü başkalarına bulaştırma riski yok" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray, Trump’ın artık koronavirüsü bulaştırmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. ABD 7 milyon 94 bin 505 vaka ve 219 bin 282 can kaybı sayısıyla şu ana kadar korona virüsten dünyada en çok etkilenen ülke olmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Ekim tarihinde kendisinin ve eşi Melania Trump’ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurmuş, ardından tedavi için Maryland eyaletine bağlı Bethesda kentinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesine kaldırılmıştı. Trump, 6 Ekim’de ise hastaneden taburcu olmuş, Beyaz Saray’a geri dönmüştü.

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