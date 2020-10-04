Önceki gün eşiyle birlikte Kovid-19’a yakalandığını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, müşahade altında tutulmak üzere Maryland eyaletindeki Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’ne götürülürken, buradan paylaştığı mesajında “Sanırım iyiye gidiyorum” dedi.

Beyaz Saray’dan helikopterle alınarak götürülen Trump, gitmeden önce çektiği ve Twitter’da yayınladığı video mesajında “Büyük desteklerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Walter Reed Hastanesi’ne gidiyorum. Çok iyi iş çıkardığımı düşünüyorum ancak her şeyin yolunda olduğundan emin olmak istiyoruz. First Lady de çok iyi iş çıkarıyor. Çok teşekkür ederim. Desteğinizi çok takdir ediyorum ve asla unutmayacağım” dedi. Helkopterken inerken kameralara baş parmağını kaldırarak iyi olduğunun mesajını veren ve maskeli olduğu gözlenen Trump, hastaneye kaldırıldıktan sonraki ilk Twitter mesajında ise “Sanırım iyiye gidiyorum” ifadelerini kullandı. Hastaneye getirilmeden önce Trump’a bir süre oksijen desteği verildiğini öğrenildi.

‘Durumu gayet iyi’

Trump’a, deneysel Ebola ilacı remdesivir ve deneysel “Regeneron” antikor kokteyli verildiği bildiriliyor.

Trump’ın doktoru Sean Conley, “Başkan Trump’ın durumu gayet iyi” açıklamasını yaptı. Conley, “Başkan şu anda oksijene bağlı değil. Oksijen desteğine ihtiyacı yok şu anda. Hastaneye geldiğinden bu yana oksijene hiç bağlanmadı” bilgisini verdi. Trump’ın Özel Kalemi Mark Meadows ile birlikte Başkanlıkla ilgili işlerini yürütmeye devam ettiğini vurgulayan Conley, “Kendisine Kovid-19’la ilgili uluslararası protokolleri ve onun ötesini uyguluyoruz. Kaç günde hastaneden çıkacağını söylemek şu anda pek mümkün değil” ifadesini kullandı.

Trump’ın eşi Melania Trump’ın durumuna da değinen Conley, “First Lady çok iyi durumda, o sebeple buraya gelmesine gerek yoktu” dedi.

Bu arada Başkan Trump’ın yakın çevresinden bir çok kişi de, koronavirüse yakalandı. Nitekim seçim kampanyasını yürüten Bill Stepien’ın koronavirüs testinin da pozitif çıktığı açıklandı.

Beyaz Saray’da yeni yüksek mahkeme yargıç adayı Amy Coney Barrett’ın ilan edildiği etkinliğe katılan Cumhuriyetçi Senatörler Thom Tillis ile Mike Lee, Trump’ın eski danışmanı Kellyanne Conway de koronavirüse yakalanan isimler. Bu isimlerin Kovid-19’a yakalanması ise, virüsün, söz konusu etkinlikte yayıldığı şüphelerini güçlündirdi. Zira şimdiye kadar söz konusu etkinliğe katılan Trump dahil 7 kişide koronavirüse rastlandı. Ayrıca etkinlikte senatörlerin maskesiz bir şekilde birbirlerine sarıldığı ifade edildi. Öte yandan, Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden’ın geçen hafta karşı karşıya geldiği canlı yayın tartışmasının kurulum ve planlamasında görev alan 11 kişide de Kovid-19 tespit edildiği duyuruldu.

Gürsel’in kaldığı hastanede yatıyor

Başkan Donald Trump’ın kaldırıldığı, ülkenin en iyi doktorlarının yer aldığı Walter Reed Ulusal Tıp Merkezi’nde aynı zamanda Türkiye’nin 4’üncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel de tedavi görmüştü. Gürsel, 1960’ta hafif bir felçle başlayan hastalığının ilerlemesi üzerine 2 Şubat 1966’da ABD Başkanı Lyndon B. Johnson’un özel uçağıyla Walter Reed Hastanesi’ne götürülmüştü. Ayrıca 1981 yılında dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan uğradığı bir suikast girişiminde ağır yaralandıktan sonra Walter Reed’e kaldırılmış, tesis “ABD başkanını kurtaran hastene” olarak ünlenmişti. Öte yandan, Trump’ın, “Koğuş 71” olarak bilinen Başkanlık Süiti’nde kaldığı belirtildi. Trump’ın çalışmalarını yürütebilmesi için özel olarak tasarlanan Başkanlık Süiti, yüksek rütbeli subaylar ve Beyaz Saray kabine üyeleri için ayrılmış 6 özel hasta odasından biri.

Teoriler ‘yağmaya’ başladı

Başkan Donald Trump ve eşi Melania Trump’ın koronavirüse yakalandığı açıklandıktan birkaç saat sonra yüzlerce kişi sosyal medyada teoriler paylaşmaya başladı. Trump’ın 3 Kasım’daki seçimlerde rakibi olan Joe Biden ile 2’nci kez tartışma programında karşı karşıya gelmemek ya da daha önce istediğini belirttiği gibi seçimleri erteleyebilmek için koronavirüse yakalandığı iddia edildi. ABD’li muhalif yönetmen Michael Moore ise seçim kampanyasının bir parçası olarak Trump’ın sempati kazanmaya çalıştığını öne sürdü. Trump’ın “profesyonel bir yalancı” olduğunu söyleyen Moore, Trump’ın seçimi kazanmak ya da zaman kazanmak amacıyla erteleyebilmek için hasta taklidi yaptığını iddia etti. Öte yandan, Facebook, Youtube ve Twitter, Trump hakkındaki asılsız teorilerin yayınlanmaması için harekete geçtiklerini açıkladı.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI:

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping: “Eşim Peng Liyuan ile birlikte Donald Trump ile Melanie Trump’a acil şifalar diliyoruz.”

İngiltere Başbakanı Boris Johnson: “İyileşeceğinden hiç şüphem yok, çok güçlü bir iyileşme kaydedecek. O (Trump) doğal olarak çok dirençli bir karakter ve eminim bunu çok iyi atlatacaktır.”

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Trump ve eşinin duygularını paylaştığını belirterek “Liderimiz, iyileşmeleri için samimi temennilerde bulunmuş ve bu durumun üstesinden gelmelerini ümit etmiştir” açıklamasını yaptı.

Trump’ın çevresinde virüse yakalananlar

First Lady Melania Trump, eski danışman Kellyanne Conway, kampanya yöneticisi Bill Stepien, Danışman Hope Hicks, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi Başkanı Ronna McDaniel, Peder John Jenkins, Senatör Tom Tillis, Senatör Mike Lee, Senatör Ron Johnson, 3 Beyaz Saray muhabiri.