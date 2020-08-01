Trump’ın erteleme önerisi geri tepti

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 3 Kasım’daki seçimlerin ertelenmesi yönündeki önerisi geri tepti. Trump’ın, 3 Kasım’da yapılacak olan seçimlerin ‘hatalı ve hileli olacağı’ gerekçesiyle ertelenmesi önerisini Demokrat Parti’nin dışında önde gelen Cumhuriyetçi siyasetçiler de reddetti. Senato’nun Cumhuriyetçi lideri Mitch McConnel ve Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi azınlık lideri Kevin McCarthy seçimlerin ertelenmesi fikrine karşı çıktı. McConnell ve McCarthy, ABD başkanlık seçimlerinin daha önce hiç ertelenmediğini söyleyerek Trump’ın fikrine karşı çıktı. Trump’ın müttefiki Senatör Lindsay Graham da seçimlerin ertelenmesinin ‘iyi bir fikir olmadığını’ söyledi.

Trump ise, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, Twitter hesabından yaptığı “seçimlerin ertelenmesi” önerisi hakkında konuştu. Trump, tüm seçmenlerin adresine başvuru olmaksızın seçim pusulası gönderilmesini öngören “herkes için postayla oy kullanma” sisteminin sıkıntı oluşturduğunu öne sürerken, seçimlerin ertelenmesi önerisini ise “Ben seçim tarihinde değişiklik istiyor muyum? Hayır ama şaibeli bir seçim de görmek istemiyorum. Bu seçimler yapılırsa tarihteki en şaibeli seçim olacak” sözleriyle savundu.

Obama’dan sert tepki

Trump, Twitter paylaşımında, uzaktan oylama sisteminin karmaşıklığa yol açacağını belirterek, ülkede 3 Kasım’da yapılacak ABD başkanlık seçimlerinin ertelenmesi önerisinde bulunmuştu. Trump, “Herkes için postayla oy kullanma sistemiyle 2020 en hatalı ve hileli seçim olacak. Bu, ABD için büyük bir utanç olacaktır” ifadelerini kullanmış ve seçimin ertelenmesi çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan Trump’ın başkanlık seçimlerinin ertelenmesi sorusunu gündeme getirmesinin ardından, eski Başkan Barack Obama’dan “oy kullanma haklarının tehdit altında olduğu” mesajı geldi. Obama “Seçmeni oy kullanmaktan caydırmak için ellerinden geleni yapanlar var” ifadesini kullandı.

Yetkisi var mı?

ABD federal yasalarına göre, ülkedeki başkanlık seçimleri ve ara seçimler, seçim yılındaki kasım ayının ilk salı günü yapılıyor. Bu yıl da 3 Kasım’a denk gelen seçimlerin ertelenmesi için Kongre kararı gerekiyor. Trump’ın seçimleri erteleme yetkisi yok, her türlü erteleme kararının Kongre tarafından onaylanması gerekiyor. Kongre’de çoğunluk Senato’da Cumhuriyetçilerde. Temsilciler Meclisi’nde ise Demokratlarda. Bu nedenle Trump istese de mevcut şartlarda ABD’de seçimlerin ertelenmesi mümkün görünmüyor. Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler yaşanan ABD’de Trump’ın politikaları sık sık eleştiriliyor. Ulusal çapta yapılan seçim anketlerine göre Trump, Demokrat Parti’den rakibi Joe Biden’ı yaklaşık 10 puan geriden takip ediyor.