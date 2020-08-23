Trump’ın kardeşine Beyaz Saray’da tören

Robert Trump için düzenlenen cenaze töreni 1963 yılında öldürülen ABD Başkanı John F. Kennedy’nin ardından Beyaz Saray’da düzenlenen ilk cenaze töreni oldu. Trump’ın 71 yaşındaki kardeşi Cuma günü hayatını kaybetmişti. Trump, geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray’da tören yapılmasıyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bence bundan büyük onur duyardı. O ülkemizi çok severdi. Yaptığımız şeylerden ülkemiz adına her zaman çok gururluydu” ifadelerini kullanmıştı.