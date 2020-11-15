Trump’ın kızı iş bakıyor!

ABD Başkanı Donald Trump’ın 4 yıllık görevi sırasında kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner de Beyaz Saray’daki baş danışmanları arasında yer alıyordu. Ancak Trump’ın 3 Kasım seçimlerini kaybetmesi, Kushner çiftinin de danışmanlık görevlerini yitirmesine neden oldu. 300 milyon dolarlık serveti olmasına rağmen Ivanka Trump (39) ile eşi Jared Kushner’in de artık kendilerine yeni iş alanları bulacakları belirtildi. ABD kaynaklarına göre, eşiyle birlikte zengin bir eser koleksiyonuna sahip olan Ivanka Trump’ın yeni iş alanı olarak sanat dünyasını seçmesi çok büyük bir olasılık. Başkanın kızının babasının seçimi kaybetme ihtimalini göz önünde tutarak sanat çevresiyle bağını hep koruduğu belirtiliyor.



İletişim halindeydi



Ivanka Trump’ın koleksiyoncular Tico ve Colby Mugrabi gibi sanat dünyasına yakın kişiler de dahil olmak üzere önde gelen koleksiyoncular ve sanat galerilerinin sahipleriyle iletişim halinde kalarak “kaçınılmaz son”a hazırlandığı iddia edildi. Başkanın kızı, siyasette babasının aracılığıyla önemli rol üstlenmeden önce Instagram paylaşımlarında sıklıkla yer alan etkileyici bir koleksiyon oluşturarak güçlü sanat yatırımcıları arasında yer almıştı. Ailenin çevresinde yer alanlar da Ivanka Trump’ın sanat sektörünün önde gelen kişileriyle görüştüğünü söyledi. Bu arada Ivanka Trump’a televizyon programı yapması için de teklifler geldiği, sanatın yanı sıra bu işi de yapabileceği ifade edildi.



