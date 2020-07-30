Trump'ın önerisi şoke etmişti! 'Seçimleri ertelemeyeceğiz'

Trump'ın Twitter'dan yaptığı "seçimleri erteleme" önerisi, ABD kamuoyunda ve siyasetçiler arasında tartışma konusu oldu.

ABD Senatosunun önde gelen Cumhuriyetçi isimleri, yaptıkları açıklamalarda Trump'ın bu fikrini desteklemediklerini ve kanunların da böyle bir değişikliğe izin vermediğini belirtti.

Güney Carolina Senatörü ve Trump'ın en yakın destekçilerinden Lindsey Graham, gazetecilere konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Herkes için uzaktan oylama sistemine ilişkin benim de endişelerim var ama seçimleri ertelememiz gerektiğini düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

ABD ekonomisinin ve okulların güvenli şekilde yeniden açılması gerektiğini ifade eden Graham, "Haziranda Güney Carolina'da sandık başına giderek büyük bir ön seçim yaptık. Bence kasımda da sandık başına giderek güvenli bir seçim yapabiliriz. Seçimleri ertelemenin iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum." dedi.

"Hayır, seçimleri ertelemeyeceğiz"

Wyoming Senatörü John Barrasso, Fox TV'de katıldığı bir programda, "Seçim gününde gidip oyumuzu kullanacağız ve bu güvenli bir seçim olacak. Hayır, seçimleri ertelemeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Florida Senatörü Marco Rubio da gazetecilere yaptığı açıklamada, "1845'ten bu yana seçimleri kasım ayının ilk pazartesisini takip eden salı günü yapıyoruz. Bu yıl da böyle olacak." diye konuştu.

Seçimlerin meşru ve güvenilir olacağını belirten Rubio, "Seçim tarihi değişmeyecek. Kasımda seçimi yapacağız. İnsanların buna inancı tam olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Iowa Senatörü Chuck Grassley ise yaptığı açıklamada, seçim tarihinin kanunlarla sabit olduğunu vurgulayarak, "Biz hukukun üstünlüğüne dayanan bir ülkeyiz. Bu nedenle de kanun değişene kadar kimse seçim tarihini değiştiremez." ifadesini kullandı.

Teksas Senatörü Ted Cruz da seçimlerdeki şaibeli durumlardan endişe duyduğunu ancak seçimlerin ertelenmemesi gerektiğini söyledi.

Trump'ın seçimlerin ertelenmesi önerisi

Trump, Twitter paylaşımında, uzaktan oylama sisteminin karmaşıklığa yol açacağını belirterek, ülkede 3 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerinin ertelenmesi önerisinde bulunmuştu. Trump, "Herkes için postayla oy kullanma sistemiyle 2020 en hatalı ve hileli seçim olacak. Bu, ABD için büyük bir utanç olacaktır. Seçimleri, insanlar düzenli, güvenli ve emniyetli şekilde oy kullanana kadar ertelemek mi?" ifadesini kullanmıştı.

Seçimlerin ertelenmesi için Kongre kararı gerekiyor

ABD federal yasalarına göre, ülkedeki başkanlık seçimleri ve ara seçimler, seçim yılındaki kasım ayının ilk salı günü yapılıyor.

Bu yıl da 3 Kasım'a denk gelen seçimlerin ertelenmesi için Kongre kararı gerekiyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler yaşayan ABD'de Trump'ın politikaları sık sık eleştiriliyor.

Ulusal çapta yapılan seçim anketlerine göre Trump, Demokrat Partiden rakibi Joe Biden'ı yaklaşık 10 puan geriden takip ediyor.