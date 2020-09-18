MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Trump'ın seçim ekibinden 'cinsel taciz' açıklaması
ABONE OL
18.09.2020 - 01:06 | | AA

Trump'ın seçim ekibinden 'cinsel taciz' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası ofisi, Trump'ın 1997'deki ABD Açık Tenis Turnuvasında bir kadın modeli taciz ettiğine yönelik iddiaları reddetti.

Trump'ın seçim ekibinden 'cinsel taciz' açıklaması

 

Trump Kampanyası Hukuk Danışmanı Jenna Ellis, İngiliz The Guardian gazetesine konuşan eski Model Amy Dorris'in, Trump'ın kendisine 1997'deki ABD Açık Tenis Turnuvasında cinsel tacizde bulunduğu iddialarının ardından bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Trump'a yönelik bu suçlamalar, tamamen yanlıştır. Bu mesnetsiz haberi kötü niyetli bir şekilde yayımladığı için The Guardian'ın hesap vermesi adına her türlü hukuki yola başvuracağız." ifadesi kullanıldı.

The Guardian röportajında, 1997'de henüz 24 yaşında iken o dönem New York'un emlak sektörünün en zenginlerinden olan Trump'ın kendisini, VIP locasında taciz ettiğini iddia etmişti.

Trump hakkında, Kasım 2016 seçimlerinden önce de çeşitli kadınlar tarafından taciz iddiaları ortaya atılmıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika... Rezalet patladı! Trump sevgilisinin yanında...
Halil Sezai tutuklandıTuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle mevcutlu şekilde adliyeye getirilen şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Akdeniz açıklarında deprem

Son dakika... Akdeniz açıklarında deprem

Emeklilikte az primle yüksek maaş!

Emeklilikte az primle yüksek maaş!

Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

Son dakika... Yaşlı adamı darp etmişti... Halil Sezai tutuklandı

Son dakika... Yaşlı adamı darp etmişti... Halil Sezai tutuklandı

Sıradaki Haber