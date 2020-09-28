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28.09.2020 - 07:00 |

Trump’ın seçimi tartışma çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta yaşamını yitiren Yüksek Mahkeme Yargıcı Ruth Bader Ginsburg’un yerine 7. Bölge Temyiz Mahkemesi Yargıcı Amy Coney Barrett’i aday göstermesinin ardından çıkan tartışmalar sürüyor.

Trump’ın seçimi tartışma çıkardı

Onay almasına kesin gözüyle bakılan Barrett’in göreve başlamasının ardından, ABD’de, 1930’lı yıllardan beri ilk kez Yüksek Mahkeme’de muhafazakarlar üstünlük elde etmiş olacak. Yüksek Mahkeme’nin 6’ya 3 muhafazakarların eline geçmesiyle, ABD’de çok ciddi kararlara imza atılabileceği, ülkede kürtaj, eşcinsel hakları, Obamacare gibi konularda daha önce Yüksek Mahkeme’nin alamadığı kararların alınabileceği ifade ediliyor. ABD basınında, özellikle de CNN’de, bu nedenle ülkenin on yıllarca geriye gideceği yorumları yapıldı.

 

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