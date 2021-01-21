MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Trump’ın son gününde Beyaz Saray’da nişan
ABONE OL
21.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Trump’ın son gününde Beyaz Saray’da nişan

ABD Başkanlığı sona eren Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki son gününde kızı Tiffany Trump için nişan töreni düzenlendi.

Trump’ın son gününde Beyaz Saray’da nişan

27 yaşındaki Tiffany Trump, Instagram’da nişanlısı milyarder iş adamı Michael Boulos ile Beyaz Saray’da çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Tiffany Trump paylaşımında “Beyaz Saray’da birçok önemli kilometre taşını, tarihi olayları kutlamak ve ailemle hatıralar biriktirmek onur vericiydi. Ancak hiçbiri nişanım ve Michael kadar özel olmamıştı” dedi. Üç evlilik yapan Donald Trump’ın beş çocuğu var.

Esenyurt'ta 30 katlı binada patlamaİstanbul Esenyurt'ta 30 katlı binanın 9 katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

e - Okul karne notları 2021 giriş | e - Karne nedir, nasıl alınır, ne zaman verilecek? meb.gov.tr sorgulama

e - Okul karne notları 2021 giriş | e - Karne nedir, nasıl alınır, ne zaman verilecek? meb.gov.tr sorgulama

Milyonlarca kadına erken emeklilik fırsatı!

Milyonlarca kadına erken emeklilik fırsatı!

Ölümlerin nedeni aşı mı? Uzman isim açıkladı

Ölümlerin nedeni aşı mı? Uzman isim açıkladı

Son depremler: AFAD ve Kandilli duyurdu! Peş peşe deprem haberleri 21 Ocak 2021

Son depremler: AFAD ve Kandilli duyurdu! Peş peşe deprem haberleri 21 Ocak 2021

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet