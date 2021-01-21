Trump’ın son gününde Beyaz Saray’da nişan

27 yaşındaki Tiffany Trump, Instagram’da nişanlısı milyarder iş adamı Michael Boulos ile Beyaz Saray’da çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Tiffany Trump paylaşımında “Beyaz Saray’da birçok önemli kilometre taşını, tarihi olayları kutlamak ve ailemle hatıralar biriktirmek onur vericiydi. Ancak hiçbiri nişanım ve Michael kadar özel olmamıştı” dedi. Üç evlilik yapan Donald Trump’ın beş çocuğu var.
Esenyurt'ta 30 katlı binada patlamaİstanbul Esenyurt'ta 30 katlı binanın 9 katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.