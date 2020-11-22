MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Trump'ın tedavisinde kullanılmıştı... Onayı aldı!
ABONE OL
22.11.2020 - 10:16 |

Trump'ın tedavisinde kullanılmıştı... Onayı aldı!

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs tedavisinde de kullanılan bir antikor kokteyli için acil kullanım onayı verdi.

Trump'ın tedavisinde kullanılmıştı... Onayı aldı!

Regeneron firmasına ait antikor kokteyli ABD'de koronavirüs tedavisinde yüksek riskli hastalara uygulanabilecek.

Onay verilen antikor kokteyli daha önce ABD Başkanı Donald Trump koronavirüse yakalandığında, kendisinin tedavisinde kullanılmıştı. Antikor kokteylinin, corona virüse yakalananların hastaneye yatmasına gerek kalmadan, hastalığı hafif semptomlarla geçirmesine yardımcı olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar antikor kokteylinin hastalığın hemen başında, uygulanması gerektiğini söylüyor. Hastaneye yatmış ya da oksijen terapisine ihtiyaç duyulan hastalarda kullanılmasına izin verilmiyor.

Firma, kasım ayı sonuna kadar 80 bin, Ocak 2021'de ise 300 bin hastaya yetecek kadar antikor kokteylini hazırlayabileceğini duyurdu. FDA bu ay başında "Eli Lilly" firmasına ait bir antikor ilacına da "acil kullanım onayı" vermişti.

Günde 1 saat çalışarak ayda 3 ton solucan gübresi üretiyorŞIRNAK Üniversitesi'nde 600 bin 'Kaliforniya solucanı' alarak gübre üretimine başlayan Abdulmutalip Kocaman, 4 ayda solucan sayısını 1,5 milyona çıkardı. Günde 1 saat çalışan Kocaman, ayda 3 tondan fazla gübre ürettiğini ifade ederek, "Solucan gübresini yeşil bitkiler olmak üzere bütün yeşil, ağaç veya yeşeren bitki anlamında çimlerde dahil olmak üzere meyve ağaçları, kışlık veya yazlık veya ilkbahar ve son baharda yetişen bütün sebze meyvelerde kullanabiliyoruz." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sıcak görüntü!

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sıcak görüntü!

Koronavirüs aşısı ücretsiz mi olacak?

Koronavirüs aşısı ücretsiz mi olacak?

Koronavirüse yakalandığını duyurdu

Koronavirüse yakalandığını duyurdu

Hafta sonu kargolar çalışıyor mu? MNG, Yurtiçi, Sürat, Aras kargo sokağa çıkma yasağında açık mı?

Hafta sonu kargolar çalışıyor mu? MNG, Yurtiçi, Sürat, Aras kargo sokağa çıkma yasağında açık mı?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet