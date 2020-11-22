Trump'ın tedavisinde kullanılmıştı... Onayı aldı!

Regeneron firmasına ait antikor kokteyli ABD'de koronavirüs tedavisinde yüksek riskli hastalara uygulanabilecek.

Onay verilen antikor kokteyli daha önce ABD Başkanı Donald Trump koronavirüse yakalandığında, kendisinin tedavisinde kullanılmıştı. Antikor kokteylinin, corona virüse yakalananların hastaneye yatmasına gerek kalmadan, hastalığı hafif semptomlarla geçirmesine yardımcı olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar antikor kokteylinin hastalığın hemen başında, uygulanması gerektiğini söylüyor. Hastaneye yatmış ya da oksijen terapisine ihtiyaç duyulan hastalarda kullanılmasına izin verilmiyor.

Firma, kasım ayı sonuna kadar 80 bin, Ocak 2021'de ise 300 bin hastaya yetecek kadar antikor kokteylini hazırlayabileceğini duyurdu. FDA bu ay başında "Eli Lilly" firmasına ait bir antikor ilacına da "acil kullanım onayı" vermişti.