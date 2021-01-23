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23.01.2021 - 07:00 |

Trump’ın yargılanması Senato’da başlıyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik azil maddesinin 25 Ocak pazartesi günü Senato’ya gönderileceği bildirildi.

Trump’ın yargılanması Senato’da başlıyor

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Demokratlar’ın 6 Ocak’taki Kongre baskınından sorumlu tuttuğu Trump’ın azlini isteyen maddenin pazartesi günü kendilerine ulaştırılacağını kaydetti. Schumer, “ABD Senatosu’nda bir yargılama yapılacak ve ardından başkanın suçlu olup olmadığına ilişkin bir oylama olacak. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ile görüştüm, kendisi azil maddesinin pazartesi günü Senato’ya iletileceğini söyledi” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçiler Trump için Senato’da gerçekleştirilecek azil oylamasını ertelemeye çalışmış, Mitch McConnell, Trump’a, savunmasını hazırlamak için süre verilmesi gerektiğini söylemişti. ABD Senatosu Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Trump’ın Senato’daki azil yargılamasının şubat ortalarına kadar ertelenmesini önermişti.

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, Senato’daki çok az sayıda Cumhuriyetçi senatörün Trump aleyhine oy kullanmayı düşündüğü belirtildi. Cumhuriyetçi senatörlere yakın kaynaklar, şu anda 5 veya 6 senatörün Senato’daki azil oylamasında Trump aleyhine oy verebileceğini bildirdi. Trump’ın Senato’da suçlu bulunması için en az 17 Cumhuriyetçi senatörün bu yönde oy kullanması gerekiyor.

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