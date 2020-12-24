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24.12.2020 - 04:14 | | AA

Trump'tan 26 isme özel af!

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturmasında suçlu bulunan Paul Manafort ve Roger Stone ile damadı Jared Kushner'in babası Charles Kusher'in de aralarında yer aldığı 26 kişiye daha özel af çıkardı.

Trump'tan 26 isme özel af!

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın dünkü 20 kişinin ardından bugün 26 kişiye daha özel af çıkardığı belirtildi.

Trump'ın affettiği isimler arasında 2016'daki seçimlerde kampanya danışmanlığını yapan Paul Manafort ve Roger Stone da yer aldı. Ayrıca Trump, damadı Jared Kushner'in babası olan Charles Kushner'i de affetti.

Trump, dün de Rusya soruşturması kapsamında suçlu bulunan George Papadopoulos ve Alex van der Zwaan'ın da aralarında yer aldığı 20 kişiye özel başkanlık affı çıkarmıştı.

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