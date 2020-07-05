Trump’tan 4 Temmuz gövde gösterisi

ABD Başkanı Donald Trump, artan Kovid-19 vakaları sebebiyle gelen itirazlara rağmen, 4 Temmuz Bağımsızlık Bayramı kutlamaları kapsamında Güney Dakota eyaletindeki tarihi Rushmore Dağı Anıtı’nı ziyaret etti. Anıtın bulunduğu bölgenin kendilerinden çalınan topraklarda yapıldığını belirten Amerikan yerlilerinin tepkilerinin gölgesinde gerçekleşen ziyarette Trump alanda toplanan binlerce kişiye seslendi. Trump’ın hedefinde yine George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinden sonra ırkçılık ve polis şiddetini protesto etmek için sokaklara dökülen eylemciler vardı. ABD Başkanı, ırkçılığa karşı adalet talep eden eylemcilere atıfta bulunarak “Tarihimizi yok etmeye, kahramanlarımızı itibarsızlaştırmaya, değerlerimizi silmeye ve çocuklarımızın beynini yıkamaya çalışan acımasız bir kampanyaya tanık oluyoruz” dedi. Ülkede yıkılan heykellere de gönderme yapan Trump, “Şimdiye dek yaşamış en büyük Amerikalıların heykellerinin bulunacağı uçsuz bucaksız bir Amerikan Kahramanları Ulusal Parkı” kurulacağını da açıkladı.



‘Aşırı sol faşizm var’

Trump, “Okullarımızdan haber merkezlerimize, hatta şirket yönetimlerine kadar pek çok yerde, tam itaat isteyen yeni bir aşırı sol faşizm var. Onun diliyle konuşmazsanız, ritüellerini yerine getirmezseniz, öğretilerini tekrarlamazsanız sansüre uğrar, dışlanır, cezalandırılırsınız” derken, ABD halkının özgürlüklerinin saldırı altında olduğunu savundu. Trump, “Solcu kültürel devrimin amacı Amerikan devrimini yıkmak” ifadelerini kullandı. Son dönemde ırkçılığa karşı protesto amacıyla uygulanan diz çökme hareketine gönderme yapan Trump, “Biz dik dururuz ve yalnızca ulu Tanrı’nın karşısında diz çökeriz” diye konuştu.



Trump’ın ziyareti hem salgın döneminde yapılması nedeniyle eleştirildi, hem de Sioux kabilesinin bölgesi olan alanda konuşma yapması tepkiyle karşılandı. Bunlarındışında çevre örgütleri ve bazı Demokrat siyasetçiler de bu alanda havai fişek gösterisi düzenlenmesine doğal alana zarar vereceği gerekçesiyle karşı çıkmışlardı. Sioux kabilesi için kutsal olan bölgede inşa edilen bu anıtları ziyaret eden Trump’a karşı protesto için bir yolu trafiğe kapatan yerli gruptan 15 kişi gözaltına alındı. Trump yaklaşık 7 bin kişiye seslenirken, katılımcıların sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve maske takmadığı görüldü. Amerikan basınına Cuma günü yansıyan haberlerde, Trump’ın oğlu Donald Trump Jr.’ın kız arkadaşı Kimberly Guilfoyle’un Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öne sürülmüş ve bunun Başkan’ın yakın çevresinde tespit edilen üçüncü koronavirüs vakası olduğu belirtilmişti.



Anıtın önemi ne?



ABD Başkanı Donald Trump’ın ziyaret ettiği Rushmore Dağı Anıtı, ülkenin sembolleri arasında gösteriliyor. Anıt ABD’nin dört başkanını, George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt ve Abraham Lincoln’ü gösteren dev heykellerden oluşuyor. George Washington ve Thomas Jefferson’ın köle sahibi olmaları, son dönemde gündemde olan ırkçılık tartışmaları nedeniyle bir başka dikkat çekici detay. Trump konuşmasında bu anıtın ‘ilelebet ayakta duracağını’ belirtirken, ülke çapında heykellere saldıranların hukuki sonuçlarla karşılaşacağını ifade etti.