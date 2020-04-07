MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Trump'tan DSÖ'ye çok sert eleştiri:Yanlış tavsiyelerde bulundu
ABONE OL
07.04.2020 - 19:17 | | AA

Trump'tan DSÖ'ye çok sert eleştiri:Yanlış tavsiyelerde bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını için kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunduğunu öne sürdüğü Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) sert bir dille eleştirdi.

Trump'tan DSÖ'ye çok sert eleştiri:Yanlış tavsiyelerde bulundu

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, DSÖ'yü, Kovid-19 salgınında "Çin yanlısı bir tutum sergilemekle" suçladı.

ABD Başkanı Trump, "DSÖ, bu defa gerçekten patladı. Fonunu büyük oranda ABD sağlıyor ama bu örgüt nedense hala Çin odaklı. Bu konuyla ilgileneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ'nün, Kovid-19 krizinin başlarında ABD'nin Çin'den gelen uçak seferlerini durdurma kararına ilişkin tavsiyelerine dikkati çeken Trump, "Neyse ki Çin'e sınırların açık tutulması tavsiyelerini kabul etmedim. Neden bize bu kadar hatalı bir tavsiye verdiler?" ifadelerini kullandı.

İlk kişi o olduSağlık Bakanlığının koordinasyonu ve Türk Kızılayın yürütücülüğünde yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı başlatılan "immün plazma" tedavisi için ilk gönüllü plazma bağışçısı, corona virüsü yenen Dr. Kürşat Demir oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Amasya'da bir köy corona virüsten karantinaya alındı

Amasya'da bir köy corona virüsten karantinaya alındı

Ayda 4 bin 380 lira! Hemen başvurun...

Ayda 4 bin 380 lira! Hemen başvurun...

Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler neler? İşte Berat Kandili'nde okunacak dualar ve tesbihler...

Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler neler? İşte Berat Kandili'nde okunacak dualar ve tesbihler...

Sıradaki Haber