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02.09.2020 - 11:20 | | İHA

Trump’tan Kenosha Belediye Başkanına: 'Aptal!'

ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin eyaletinin Kenosha kentine yaptığı ziyaretinde "aptal" olarak nitelendirdiği Kenosha’nın Demokrat Belediye Başkanı John Antaramian'ı “radikal anarşistler" için görevini yapmamakla suçladı. Trump, Kenosha kentinde yaşananların barışçıl protestolar değil iç terör olduğunu söyledi.

Trump’tan Kenosha Belediye Başkanına: 'Aptal!'

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde 23 Ağustos'ta 29 yaşındaki Jacob Blake'in polis tarafından sırtından 7 kez ateş edilerek vurulmasının ardından başlayan protesto ve şiddet olaylarının gölgesinde Başkan Donald Trump, Kenosha'yı ziyaret etti. Vali ve Belediye Başkanın “gelmeyin” itirazlarına kulak asmayan Trump, şehri ziyaret etti.

Protestocuların Kenosha Belediye Başkanı Antaramian'ın evine girmeye çalıştıklarını söyleyen Başkanı Trump, “Dün gece bu radikal anarşistlerin belediye başkanının evine girmeye çalıştığını ve bu zavallı, çok aptal belediye başkanına bir sürü kötü şey olduğunu gördüm. Yani onun nasıl belediye başkanı olabileceği hakkında hiçbir fikrim yok. Onu gerçekten korkunç bir şekilde taciz eden muazzam sayıda insanlar vardı ve sanırım evine girmeye çalışıyorlardı ve hala aptal olduğu için onlara destek oluyor. Onlara sadece bir aptal böyle yapışabilir" ifadelerini kullandı.

TRUMP, KOLLUK KUVVETLERİNE DESTEĞİNİ TEKRARLADI

Başkan Trump, Siyahi Jacob Blake'in polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından geldiği Kenosha şehirde kolluk kuvvetlerine desteğini tekrarlayarak, ”Kararlı olmalısın, sert olmalısın ve güçlü olmalısın. Suçluları içeri almaya istekli olmalısınız” dedi.

 

    Esnafla yoldan geçenlerin bıçaklı kavgası kameradaZeytinburnu'nda iki taraf arasında meydana gelen bıçaklı kavga vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis kavgayı güçlükle ayırdı.
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