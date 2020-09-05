Trump'tan Navalnıy'ın zehirlenmesine ilişkin açıklama: Delillere çok yakından bakıyoruz

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kendi yönetiminin ekonomik performansını öven ve ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı çok iyi bir mücadele gösterdiğini belirten Trump, bütçede kullanılmayan 300 milyar dolarlık bir para olduğunu ve Kongre'nin onayını alması durumunda bu paranın Amerikan vatandaşlarına salgınla mücadele yardımı olarak dağıtmayı düşündüğünü söyledi.

"Böyle bir olay hiç olmamalıydı"

Trump, Rus muhalif Navalnıy'ın zehirlenmesiyle ilgili olarak Almanya ile yakın çalıştıklarını ve Almanya'nın elindeki sonuçları gördüklerini aktardı.

Trump, "Böyle bir olay hiç olmamalıydı. Biz henüz kendimiz bu konuyla ilgili kesin bir sonuca ulaşmadık. Delillere çok yakından bakıyoruz. Konuyla ilgili tüm ülkelerle birlikte çalışıyoruz. Eğer durum buysa bu beni çok sinirlendirir. Normalde Putin ile iyi geçiniyorum ancak kimse Rusya'ya benden daha sert davranmadı. Eğer Almanya Rusya'ya karşı bu konuda bir adım atacaksa benim için sorun yok ancak eğer sonunda Rusya suçlu bulunursa bundan çok da mutlu olmam." ifadelerini kullandı.

Daha önceki hiçbir yönetimin Rusya'ya karşı kendisi kadar sert olmadığını savunan Trump, önceki Başkan Barack Obama'nın Ukrayna konusunda hiçbir şey yapmadığını, kendisinin başkan olması durumunda Rusya'nın Ukrayna'ya o günkü müdahaleyi yapamayacağını iddia etti.

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, günlük basın brifinginde, "Navalnıy ile ilgili dün açıklanan sonuçlardan dolayı çok endişe duyduk. Navalnıy'ın zehirlenmesi tamamen kabul edilemez bir durumdur." ifadelerini kullandı.

McEnany, Rusya'nın daha önce de benzer kimyasallar kullanan bir ülke olduğunu ve ABD'nin Rusya'ya karşı müttefikleriyle birlikte çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Ağustos ayında Sibirya'dan Moskova'ya dönüşü sırasında uçakta rahatsızlanan 44 yaşındaki Rus muhalif lider Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e getirilmişti. Almanya, Rus muhalifin kesin olarak zehirlendiğinden emin olduklarını duyurmuştu.

"Çin'deki Kovid-19 ölü sayısı ABD'den fazla"

Öte yandan Trump, kendi yönetiminin Kovid-19 salgınına karşı çok iyi bir şekilde mücadele ettiğini söyleyerek birçok ülkenin virüs kaynaklı ölümleri sakladığını savundu. Trump, "Mesela Çin'deki virüs kaynaklı ölümlerin bizden fazla olduğunu biliyoruz ama açıklamıyorlar." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca, Rusya'nın geliştirmeye çalıştığı aşıyla ilgili bir soruya, "Rusya ne yapıyor bilmiyorum ama bizim firmalarımız aşıları bu konudaki standardı belirleyecek." şeklinde yanıt verdi.