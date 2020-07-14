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14.07.2020 - 02:50 | | AA

Trump'tan Polonya Cumhurbaşkanı Duda'ya seçim tebriği

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci kez Polonya Cumhurbaşkanı seçilen Andrzej Duda'yı tebrik etti.

Trump'tan Polonya Cumhurbaşkanı Duda'ya seçim tebriği

 

Trump, paylaştığı Twitter mesajında, "Dostum Polonya Cumhurbaşkanı'nı tarihi bir şekilde ikinci kez seçilmesinden dolayı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Duda ile yeniden çalışmayı dört gözle beklediğinin altını çizen Trump, üzerinde çalışacakları alanlar arasında, savunma, ticaret, enerji ve telekomünikasyon güvenliği olduğunun altını çizdi.

Polonya Seçim Kurulu, pazar günü düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 51,21'ini alan mevcut Cumhurbaşkanı Duda'nın kazandığını bildirmişti.

Andrzej Duda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ardından 3,5 ay sonra, 24 Haziran'da Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk yabancı ülke lideri olmuştu.

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