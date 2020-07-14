Trump'tan Polonya Cumhurbaşkanı Duda'ya seçim tebriği

Trump, paylaştığı Twitter mesajında, "Dostum Polonya Cumhurbaşkanı'nı tarihi bir şekilde ikinci kez seçilmesinden dolayı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Duda ile yeniden çalışmayı dört gözle beklediğinin altını çizen Trump, üzerinde çalışacakları alanlar arasında, savunma, ticaret, enerji ve telekomünikasyon güvenliği olduğunun altını çizdi.
Polonya Seçim Kurulu, pazar günü düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 51,21'ini alan mevcut Cumhurbaşkanı Duda'nın kazandığını bildirmişti.
Andrzej Duda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ardından 3,5 ay sonra, 24 Haziran'da Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk yabancı ülke lideri olmuştu.
Sele kapılmaktan son anda kurtulduRize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Mehmet Bostancı isimli vatandaş evinin önündeki yoldan gelen sele kapılmaktan son anda kurtuldu.Eşi Nezahat Bostancı tarafından telefonla çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.