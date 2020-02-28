Trump'tan Taliban ile barış anlaşması açıklaması! İmza yakın...

Trump, Taliban ile sürdürülen barış görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD ordusunun 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Afganistan'a girdiğini ve şu ana kadar "büyük bir ilerleme" kaydedildiğini vurgulayan Trump, başkanlık adaylığı sırasında Amerikan halkına askerleri evlerine geri getirme sözü verdiğini anımsattı.

Trump, şunları kaydetti:

"Yakında benim talimatımla Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Taliban temsilcileriyle yapılacak anlaşmanın törenine katılacak. Aynı zamanda Savunma Bakanı Mark Esper de Afganistan hükümeti ile ortak bir bildiri yayımlayacak. Taliban ve Afganistan hükümeti taahhütlerini yerine getirirse, Afganistan'daki savaşı bitirmek adına güçlü bir yolumuz olur ve askerlerimizi ülkemize geri getirebiliriz."

Afgan halkına çağrı

Söz konusu anlaşma ve ortak bildirideki taahhütlerin El-Kaide ve DEAŞ da dahil tüm terör örgütlerinden arınmış yeni bir Afganistan'da kalıcı barış adına önemli adımları içerdiğine işaret eden Trump, "Kendi gelecekleri için çalışmak Afgan halkının kendi çabasına bağlı olacak. Bu vesileyle Afgan halkını, bu fırsatı ülkeleri için barış ve yeni bir gelecek için kullanmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Pompeo'dan Afganistan değerlendirmesi

Öte yandan, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi tarafından düzenlenen oturuma katılan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan barış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan'daki şiddet olaylarının son 6 günde büyük ölçüde azaldığını belirten Pompeo, Taliban ile yapılan 7 günlük ateşkes anlaşmasının sorunsuz şekilde devam ettiğini bildirdi.

Pompeo, İran'ın söz konusu anlaşmayı baltalama çabası içinde olduğunu ancak ateşkesin bozulmaması durumunda Afganistan barış sürecine yönelik ABD-Taliban anlaşmasının Katar'da imzalanacağını kaydetti.