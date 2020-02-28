MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Trump'tan Taliban ile barış anlaşması açıklaması! İmza yakın...
ABONE OL
28.02.2020 - 23:44 | | AA

Trump'tan Taliban ile barış anlaşması açıklaması! İmza yakın...

ABD Başkanı Donald Trump, yakında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Taliban temsilcileriyle yapılacak anlaşmanın törenine katılacağını, Savunma Bakanı Mark Esper'in de Afganistan hükümeti ile ortak bir bildiri yayımlayacağını belirterek, "Taliban ve Afganistan hükümeti taahhütlerini yerine getirirse, Afganistan'daki savaşı bitirmek adına güçlü bir yolumuz olur ve askerlerimizi ülkemize geri getirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Trump'tan Taliban ile barış anlaşması açıklaması! İmza yakın...

 

Trump, Taliban ile sürdürülen barış görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD ordusunun 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Afganistan'a girdiğini ve şu ana kadar "büyük bir ilerleme" kaydedildiğini vurgulayan Trump, başkanlık adaylığı sırasında Amerikan halkına askerleri evlerine geri getirme sözü verdiğini anımsattı.

Trump, şunları kaydetti:

"Yakında benim talimatımla Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Taliban temsilcileriyle yapılacak anlaşmanın törenine katılacak. Aynı zamanda Savunma Bakanı Mark Esper de Afganistan hükümeti ile ortak bir bildiri yayımlayacak. Taliban ve Afganistan hükümeti taahhütlerini yerine getirirse, Afganistan'daki savaşı bitirmek adına güçlü bir yolumuz olur ve askerlerimizi ülkemize geri getirebiliriz."

Afgan halkına çağrı

Söz konusu anlaşma ve ortak bildirideki taahhütlerin El-Kaide ve DEAŞ da dahil tüm terör örgütlerinden arınmış yeni bir Afganistan'da kalıcı barış adına önemli adımları içerdiğine işaret eden Trump, "Kendi gelecekleri için çalışmak Afgan halkının kendi çabasına bağlı olacak. Bu vesileyle Afgan halkını, bu fırsatı ülkeleri için barış ve yeni bir gelecek için kullanmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Pompeo'dan Afganistan değerlendirmesi

Öte yandan, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi tarafından düzenlenen oturuma katılan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan barış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan'daki şiddet olaylarının son 6 günde büyük ölçüde azaldığını belirten Pompeo, Taliban ile yapılan 7 günlük ateşkes anlaşmasının sorunsuz şekilde devam ettiğini bildirdi.

Pompeo, İran'ın söz konusu anlaşmayı baltalama çabası içinde olduğunu ancak ateşkesin bozulmaması durumunda Afganistan barış sürecine yönelik ABD-Taliban anlaşmasının Katar'da imzalanacağını kaydetti.

Yunanistan'a geçen göçmenler Avrupa'nın içlerine yürüyorAvrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkıp Edirne'ye gelen göçmenler, sınır kapılarını kapatan Yunanistan'a, Doyran köyünden Meriç Nehri'ni lastik botla aşarak geçiyor. Yunan askerleri, göçmenlerin geçişini engellemek için sık sık gaz bombası kullanırken, nehirde lastik botları kuma saplanan aile, 2 saat sonra kurtarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı 2 bin 153 personel alımı başladı mı? Başvuru tarihleri belli oldu mu?

Tarım ve Orman Bakanlığı 2 bin 153 personel alımı başladı mı? Başvuru tarihleri belli oldu mu?

Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

NATO 4. ve 5. madde nedir?

NATO 4. ve 5. madde nedir?

Şehitlere saygısından galibiyeti kutlamadı

Şehitlere saygısından galibiyeti kutlamadı

Sıradaki Haber