Trump’tan Uygur tasarısına jet onay

Trump, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı. Trump, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki Müslüman azınlığa yönelik insan hakları ihlallerini kınayan ve bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını imzaladığını duyurdu. Tasarı Senato’da 15 Mayıs’ta, Temsilciler Meclisi’nde de 27 Mayıs’ta onaylanarak Trump’ın imzasına sunulmuştu.

Tasarıda Trump yönetimine, Uygur Türkleri ile diğer Müslüman azınlıklara uygulanan baskı ve şiddetten sorumlu bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulanması çağrısı yapılıyor. Söz konusu yaptırımlar arasında, Çinli yetkililerin ABD’deki mal varlıklarının dondurulması ve bu yetkililere vize yasağı getirilmesi de yer alıyor. Tasarıda ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığının bölgedeki insan hakları ihlalleri için bir rapor hazırlaması talep ediliyor.

Trump’ın 27 Mayıs’ta kendisine sunulan tasarıyı, Bolton’ın olay yaratan iddialarının hemen ardından imzalaması dikkat çekti. Kitapta Trump’ın 2020 başkanlık seçimini kazanmak için Çin’den yardım istediği ve Çin’e Sincan’daki kamplar konusunda destek verdiği öne sürülüyor.

Pekin’den sert tepki

Pekin yönetimiyse, ABD’yi, Uygur tasarısıyla Çin’e karşı yaptırım uygulaması halinde doğacak sonuçlara katlanmakla tehdit etti. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Sincan’ın Çin’in iç meselesi olduğu ve dış müdahaleye izin verilmeyeceği vurgulanırken, “ABD’ye bir kez daha hatalarını acil olarak düzeltme ve Çin iç meselelerine müdahale amacı taşıyan ilgili tasarıdan vazgeçmesi çağrısı yapıyoruz. Aksi halde Çin buna kararlı bir şekilde direnecektir ve bu durumdan doğacak tüm sonuçlara ABD katlanmakla yükümlüdür” ifadeleri kullanıldı.