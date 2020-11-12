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12.11.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

TSK, Karabağ’da ateşkesi izleyecek

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Karabağ’da ateşkesi tesis etmek için kurulacak Barışı Koruma Merkezi’nde Rus askerleri ile birlikte görev alacak.

TSK, Karabağ’da ateşkesi izleyecek
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Karabağ’da Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki savaşa nokta koyan anlaşmaya göre bölgede ateşkesi tesis etmek için Barışı Koruma Merkezi kurulacak. Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı topraklar üzerine kurulması planlanan bu merkezde, Rus ve Türk askerleri birlikte görev yapacak. TSK’ya bağlı askerlerin, saha görevinde bulunmayacağı, sadece ateşkesin denetleneceği Koruma Merkezi’nde görev alacağı belirtiliyor. Saha görevlerini anlaşmada da belirtildiği üzere, 1960 kişilik Rus askeri sağlayacak. Bu kapsamda Laçın Koridoru boyunca ve belirlenen yerleşim yerlerine ateşkes gözlem karakolları kurulacak. Sahada devriye faaliyetleri icra edilecek. Ermenistan’ın geri çekilmesi ve ateşkesin sahadaki yürürlüğü, askerlerin yanı sıra İHA’larla izlenecek.

Rus barış gücü göreve başladı

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekât Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, Rus barış gücünün bölgeye giriş yaptığını belirterek, “Rus barış gücü Laçın koridoru ve geçici gözlem noktaları için Laçın-Lısogorskiy çiftliği yolunun bir kısmının kontrolünü aldı” dedi. Rudskoy, Dağlık Karabağ’da temas hattı boyunca ve Laçın koridorunda 16 gözlem noktası kurulacağı bilgisini verdi.

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