Tüm İngiltere Yüzbaşı Tom’u andı

Piccadilly’de Moore’un fotoğrafı yansıtılırken, başbakanlık konutu olan Downing Caddesi Numara 10’da bayraklar yarıya indirildi. Londra’da heykelinin yapılması için kampanya başlatılan Moore için ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth de taziye mesajı yayınladı. Başbakan Boris Johnson ile birlikte milletvekilleri Avam Kamarası’nda bir dakikalık saygı duruşunda bulunurken, dün akşam ülke genelinde Moore’u anmak için alkış kampanyası düzenlendi.

Öte yandan, ailesi Moore’un zatürre nedeniyle 10 gündür tedavi gördüğü hastanede koronavirüse yakalandığını açıkladı.