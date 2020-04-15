‘Tüm yetki bende’

Trump’ın önceki günkü basın toplantısı da oldukça hararetli geçti. Trump yönetiminin, önlemleri gevşetme konusunda 1 Mayıs’ı hedef gösteren sinyalleri sonrası yeni bir tartışma başladı. Basın mensupları, Trump’ın kararını ve bu konuda karar verme yetkisinin olup olmadığını sorgularken, Başkan, koronavirüs salgını nedeniyle kepenk indiren ülke ekonomisini yeniden faaliyete geçirme kararında son sözün kendisinde olduğunu söyledi. Ülkede 9 eyaletin valisiyse bu konuda ortak hareket etme kararı aldı.

‘Trump kral değil’

Trump, bazı eyaletlerin önlemleri gevşetmeye yanaşmama ihtimaline ilişkin, “Bir kişi ABD Başkanı ise yetkileri tamdır. Ekonomiyi açıp açmamak, Başkan’ın kararıdır. Eyalet valileri de Başkan’ın onayı olmadan bir şey yapamayacaklarını bilir” dedi. Trump, “Son yetki ABD Başkanı’na aittir, kararı ABD Başkanı verir” dedi.

Bir gazetecinin, “Mutlak yetkinin Başkan’da olduğu doğru değil. Bunu kim söyledi?” demesi üzerine Trump, “Yeter” diyerek başka bir soruya geçti. Salgının en sert etkilediği eyaletlerden New York’un Valisi Andrew Cuomo, Trump’a sert çıktı. Cuomo, “Trump kral değil, başkan” diyerek önlemlerin “gerekenden önce kaldırılmayacağını” duyurdu.

Öte yandan Trump, Amerikan basınında çıkan, ‘uyarılara rağmen virüse karşı önlem almakta geciktiği’ yönündeki haberleri de şiddetle reddetti. Konuşmasında, “Benim yaptığım her şey doğruydu” ifadesiyle kendisini sık sık savunan Trump, “İlk vakanın çıkmasının hemen ardından 31 Ocak’ta Çin’den gelenlere sınırlarımızı kapattık... Ne yapsaydım, ortada hiçbir şey yokken, tarihindeki en iyi günlerini yaşayan ekonomimizi mi kapatsaydım?” dedi

Bununla birlikte Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü’nde yer alan ve “Erken adım atılsaydı daha az kişi ölebilirdi” sözleriyle dikkat çeken Doktor Fauci’yi görevden alacağına ilişkin haberleri yalanlayarak, “Fauci çok iyi işler çıkarıyor. Kimseyi kovduğum yok” dedi.