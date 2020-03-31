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31.03.2020 - 09:41 | | AA

Tunus'ta corona virüsü kabusu... Ölüm ve vaka sayısı arttı!

Tunus'ta yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a, vaka sayısı 362'ye yükseldi.

Tunus'ta corona virüsü kabusu... Ölüm ve vaka sayısı arttı!

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği belirtildi.

Bugüne kadar Safaks kentinde 3, Suse, Eryane, El-Kaf, Tatavin, El-Mediye, Binzert ile Bace kentlerinde de 1'er kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca 50 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısının 362'ye çıktığı kaydedildi.

Tunus'ta son olarak Covid-19 kaynaklı can kaybı 9, vaka sayısı ise 312 olarak duyurulmuştu.

 

 

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