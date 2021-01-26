Tunus'ta gösterilerde gözaltına alınanların serbest bırakılması talebiyle eylem

Göstericiler, "Dayanışma ayağa kalk", "Gözaltındakileri serbest bırak", "İş, özgürlük ve milli onur" yazılı pankartlar taşıyarak slogan attı.

Güvenlik güçleri parlamento çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Parlamentoya ilerlemek isteyen göstericiler ve güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Aynı şekilde, Tunus parlamentosunda, kabinedeki 25 bakandan 11'inde değişikliğe gidildiği yeni hükümet için güvenoyu oylaması oturumu başladı.

Arap Baharı'nın doğum yeri Tunus, 2011 yılındaki devrimin onuncu yıl dönümünde geçen hafta ülke genelinde ekonomik kalkınma ve hayat şartları nedeniyle geniş çaplı gösterilere tanık oldu.

Başkentteki düşük gelirli mahalleler ve az gelişmiş kentlerdeki protestolar sırasında, bazı bölgelerde, yağmalar, kamu ve özel mülke yönelik saldırılar gerçekleşti. İçişleri Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre 632 kişi gözaltına alındı. Ülkedeki sivil toplum örgütleriyse en az bin kişinin gözaltına alındığını öne sürdü.

Öte yandan, ülkenin batısındaki Kasrin vilayetine bağlı başkente yaklaşık 3 saat mesafedeki Sbitla beldesinde geçen haftaki protestolarda yaralanan bir göstericinin dün ölmesi üzerine gösteriler yaşandı.

Ordu birlikleri, kamu ve özel mülkiyete ait binaların korunması için belli noktalarda konuşlandığı belirtildi. Olayları yatıştırmak isteyen güvenlik güçleriyle kentteki ana yolları trafiğe kapatıp lastik yakan protestocular arasında sert çatışmalar çıktı.

Sbitla Emniyet Müdürlüğüne girmeye çalışan öfkeli protestoculara karşı emniyet güçleri göz yaşartıcı gaz kullanırken, iki taraf arasında taşlı sopalı arbede ve koşturmaca yaşandı.

Tunus, devrim sonrasında girdiği çalkantılı döneme rağmen demokrasi, insan hakları ve hürriyetler anlamında birçok kazanımı hanesine yazmayı başardı. Demokrasi alanındaki bu başarılara rağmen Tunus, aynı başarıyı ekonomik alanda sergileyemedi.

Tunus, devrimden bugüne ağır koşullarla ve ekonomi alanında tutulmayan vaatlerle karşılaştı. Küresel anlamda sosyoekonomik şartları ağırlaştıran Kovid-19 salgını sonucunda uygulanan tedbirler 11 milyon nüfuslu Tunus'taki yaşam koşullarını da derinden etkiledi.

Temel döviz girdisi ve istihdam kaynağı turizm gelirlerinden mahrum olan Tunus'ta, özellikle gençler arasında yüksek orandaki işsizlik, alım gücünün zayıflaması, yatırımların azalması gibi ekonomik sorunlar hayatı daha da zorlaştırdı.