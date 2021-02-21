MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Tunus'ta koronavirüsün yerel bir mutasyonuna rastlandı
ABONE OL
21.02.2021 - 04:53 | | AA

Tunus'ta koronavirüsün yerel bir mutasyonuna rastlandı

Tunus'ta yeni tipi koronavirüsün (Kovid-19) yerel bir mutasyonu bulunduğu bildirildi.

Tunus'ta koronavirüsün yerel bir mutasyonuna rastlandı

Başkent Tunus'ta basın toplantısı düzenleyen Ulusal Aşı Komisyonu Başkanı el-Haşimi el-Vezir, Kovid-19'un yeni yerel bir mutasyonu tespit edildiğini, bu konudaki çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Vezir, ilk incelemelere göre, şu ana kadar yeni mutasyonun pandemi semptomları ve hızlı yayılımına ilişkin bir tehlikenin tespit edilmediğini dile getirdi.

Yeni mutasyondan bir kişi öldü

Vezir, Tunus resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, ülkedeki yerel mutasyondan ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu.

Kovid-19'un yerel mutasyonundan 70 yaşında şeker, tansiyon ve kalp hastası bir kişinin vefat ettiğini açıklayan Vezir, bu kişinin yerel mutasyon tespiti yapılan iki kişiden biri olduğunu aktardı. Vezir, diğer yerel mutasyon taşıyıcısı hastanın ise 17 yaşında biri olduğunu kaydetti.

Yanan elektrik teline tekme atması korkuttuTekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin, direkten koparak yere düşen ve alev alan elektrik teline tekme attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücü kaza yaptı

Kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücü kaza yaptı

MEB resmen duyurdu! Ve değişti, yasak geldi...

MEB resmen duyurdu! Ve değişti, yasak geldi...

14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

Polisi görünce hapı yuttu hastanelik oldu

Polisi görünce hapı yuttu hastanelik oldu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet